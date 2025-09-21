Advertisement

لبنان

في منزل السفير السعودي.. بن فرحان يلتقي "كتلة نيابية"

Lebanon 24
21-09-2025 | 03:25
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأحد، أنَّ الموفد السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان، سيلتقي كتلة الإعتدال الوطني في مقر السفير السعودي وليد البخاري في اليزرة وبحضوره.
كذلك، أفيد بأن بن فرحان التقى صباحاً النائبين عبد الرحمن البزري وحسن مراد في اليرزة.
 
 
 
