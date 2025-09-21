32
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الصحة تفقد مستشفى سبلين.. وهذا ما قاله عن دعم المستشفيات الحكومية
Lebanon 24
21-09-2025
|
03:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقد
وزير الصحة
العامة ركان ناصر الدين مستشفى سبلين الحكومي، في حضور، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، حيث جال في المستشفى، مطلعا على اقسامها وتجهيزاتها، لا سيما قسمي غسيل الكلى والعلاج الكيميائي، كما تحدث الى بعض المرضى.
Advertisement
واستمع ناصر الدين الى مطالب الادارة والاطباء والموظفين، واعداً بتلبيتها ضمن خطة الوزارة، مثمنا دور المستشفى وأهميتها في المنطقة.
وبعدها انتقل الوزير والنائب عبدالله ومجلس الادارة ومدير المستشفى والوفد المرافق الى قاعة بلدية سبلين، وهناك تحدث ناصر الدين فحيا أهالي اقليم الخروب
العزيز
الذي قدم خيرة ابنائه على مذبح الوطن، كما حيا العاملين في المستشفى من مديرين واطباء وممرضين وموظفين على دورهم الجبار وقال: "في خطتنا لدعم
المستشفيات الحكومية
، هناك قسمان، قسم يومي وهو عبارة عن معدات ودعم مالي وتقني ودعم برامج، وقسم استراتيجي يتعلق بالقوانين".
وأضاف: "دعمنا للمستشفى مباشر عبر قرض
البنك الدولي
والبنك الإسلامي، فالمستشفى ستحصل على تصوير طبقي محوري"سيتي سكان متطور " من
وزارة الصحة
، وكذلك "MRI" و مركز تمييل القلب و Mobile X rayو Laparoscopy وFluorography، ومعدات اخرى لقسم العمليات والعديد من المعدات والحاجات التي تدعم المستشفى الذي يكبر وينشط ،ويتوسع، وهذا دليل عافية، وسنقوم كوزارة بمساهمة بـ 100 الف دولار".
وأكد ناصر الدين انه "لا يمكن ان نتمكن من الاستشفاء من دون قانون رعاية صحية شاملة، والبطاقة الصحية"، لافتا الى أن رئيس لجنة الصحة النيابية واللجنة تقدموا باقتراح قانون واصبح في اللجان المشتركة، وهو قانون يؤمن تغطية صحية لكل الصناديق في وزارة الصحة.
وأضاف: "نحن في سياسة دعم للمستشفيات الحكومية، واعطائها الحقوق، ودعمها مالياً وبالمعدات، وان شاء الله نحن وإياكم نعمل لخدمة المواطنين الذين يلجأون الى المستشفيات الحكومية".
بدوره، كتب النائب بلال
عبد الله
على منصة "اكس" قائلاً: "زيارة ناجحة لمعالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان نصر الدين الى مستشفى سبلين الحكومي، حيث زار اقسامها وتحدث الى المرضى، واستمع الى مطالب الأطباء والادلرة والعاملين،كما التقى في نهاية جولته مع رؤساء بلديات المنطقة واحزابها ومؤسسات الرعاية الصحية في مبنى بلدية سبلين، حيث رحب رئيس البلدية
الدكتور محمد
شعبان بالحضور، وكانت كلمة لمعالي الوزير طرح من خلالها رؤيته للواقع الصحي في
لبنان
واصراره على دعم المستشفيات الحكومية وقانون التغطية الصحية الشاملة، وابلغ عن دفعة تجهيزات لمستشفى سبلين الحكومي تتألف من:
- آلة تصوير طبقي
- آلة تصوير مغناطيسي
- تجهيزات قسطلة القلب
- جهاز أشعة رقمي
- جهاز أشعة رقمي لفحص الثدي
- جهاز تصوير صوتي رقمي
- جهاز جراحة منظار
- أجهزة انعاش القلب
- تجهيزات مختبر
- غرفة عمليات
وغيرها من المستلزمات والتجهيزات، ومساهمة بقيمة مئة الف دولار للمساعدة في تجهيز 25 سرير جديد للمرضى لتلبية الحاجة المتزايدة على الأسرة لاهلنا".
مواضيع ذات صلة
اتفاقية تعاون بين الصحة والجامعة الأميركية لتعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية
Lebanon 24
اتفاقية تعاون بين الصحة والجامعة الأميركية لتعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية
21/09/2025 15:19:03
21/09/2025 15:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة من صيدا: 400 ألف دولار للمستشفى التركي و300 الف للحكومي
Lebanon 24
وزير الصحة من صيدا: 400 ألف دولار للمستشفى التركي و300 الف للحكومي
21/09/2025 15:19:03
21/09/2025 15:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا أعلن بعد زيارته وزير الصحة تأمين كامل التمويل لإنهاء الأشغال في مستشفى قرطبا
Lebanon 24
أبي رميا أعلن بعد زيارته وزير الصحة تأمين كامل التمويل لإنهاء الأشغال في مستشفى قرطبا
21/09/2025 15:19:03
21/09/2025 15:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
موظفو مستشفى الحريري ناشدوا وزير الصحة متابعة خطوات وعدهم بها
Lebanon 24
موظفو مستشفى الحريري ناشدوا وزير الصحة متابعة خطوات وعدهم بها
21/09/2025 15:19:03
21/09/2025 15:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
صحة
المستشفيات الحكومية
البنك الدولي
الدكتور محمد
وزارة الصحة
وزير الصحة
عبد الله
الإسلام
إسلامي
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن "حزب الله" وسوريا... إليكم آخر تصريحات نتنياهو
Lebanon 24
عن "حزب الله" وسوريا... إليكم آخر تصريحات نتنياهو
08:01 | 2025-09-21
21/09/2025 08:01:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاعتداء على طبيب الفقراء وسكرتيرته... بيان من تجمع نقباء المهن الصحية
Lebanon 24
بعد الاعتداء على طبيب الفقراء وسكرتيرته... بيان من تجمع نقباء المهن الصحية
07:14 | 2025-09-21
21/09/2025 07:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يداهم ويوقف "عصابة" خطيرة... شاهدوا بالصور ما تم ضبطه بحوزتهم
Lebanon 24
الجيش يداهم ويوقف "عصابة" خطيرة... شاهدوا بالصور ما تم ضبطه بحوزتهم
07:06 | 2025-09-21
21/09/2025 07:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في حلبا وقبة شمرا... توقيف شخصين وهذا ما ضبط بحوزتهما
Lebanon 24
في حلبا وقبة شمرا... توقيف شخصين وهذا ما ضبط بحوزتهما
07:04 | 2025-09-21
21/09/2025 07:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي تجتمع بمدراء المدارس في راشيا والبقاع الغربي بدعوة من أبو فاعور
Lebanon 24
كرامي تجتمع بمدراء المدارس في راشيا والبقاع الغربي بدعوة من أبو فاعور
06:58 | 2025-09-21
21/09/2025 06:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
15:44 | 2025-09-20
20/09/2025 03:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
09:01 | 2025-09-20
20/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:01 | 2025-09-21
عن "حزب الله" وسوريا... إليكم آخر تصريحات نتنياهو
07:14 | 2025-09-21
بعد الاعتداء على طبيب الفقراء وسكرتيرته... بيان من تجمع نقباء المهن الصحية
07:06 | 2025-09-21
الجيش يداهم ويوقف "عصابة" خطيرة... شاهدوا بالصور ما تم ضبطه بحوزتهم
07:04 | 2025-09-21
في حلبا وقبة شمرا... توقيف شخصين وهذا ما ضبط بحوزتهما
06:58 | 2025-09-21
كرامي تجتمع بمدراء المدارس في راشيا والبقاع الغربي بدعوة من أبو فاعور
06:55 | 2025-09-21
لمتابعة ملف تثبيتهم... المتعاقدون في التعليم المهني التقوا عددًا من النواب
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 15:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 15:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 15:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24