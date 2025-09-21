Advertisement

لبنان

وزير الصحة تفقد مستشفى سبلين.. وهذا ما قاله عن دعم المستشفيات الحكومية

Lebanon 24
21-09-2025 | 03:42
Doc-P-1419614-638940483499673694.png
Doc-P-1419614-638940483499673694.png photos 0
تفقد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين مستشفى سبلين الحكومي، في حضور، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، حيث جال في المستشفى، مطلعا على اقسامها وتجهيزاتها، لا سيما قسمي غسيل الكلى والعلاج الكيميائي، كما تحدث الى بعض المرضى.
واستمع ناصر الدين الى مطالب الادارة والاطباء والموظفين، واعداً بتلبيتها ضمن خطة الوزارة، مثمنا دور المستشفى وأهميتها في المنطقة.
 

وبعدها انتقل الوزير والنائب عبدالله ومجلس الادارة ومدير المستشفى والوفد المرافق الى قاعة بلدية سبلين، وهناك تحدث ناصر الدين فحيا أهالي اقليم الخروب العزيز الذي قدم خيرة ابنائه على مذبح الوطن، كما حيا العاملين في المستشفى من مديرين واطباء وممرضين وموظفين على دورهم الجبار وقال: "في خطتنا لدعم المستشفيات الحكومية، هناك قسمان، قسم يومي وهو عبارة عن معدات ودعم مالي وتقني ودعم برامج، وقسم استراتيجي يتعلق بالقوانين".


وأضاف: "دعمنا للمستشفى مباشر عبر قرض البنك الدولي والبنك الإسلامي، فالمستشفى ستحصل على تصوير طبقي محوري"سيتي سكان متطور " من وزارة الصحة، وكذلك "MRI" و مركز تمييل القلب و Mobile X rayو Laparoscopy وFluorography، ومعدات اخرى لقسم العمليات والعديد من المعدات والحاجات التي تدعم المستشفى الذي يكبر وينشط ،ويتوسع، وهذا دليل عافية، وسنقوم كوزارة بمساهمة بـ 100 الف دولار".


وأكد ناصر الدين انه "لا يمكن ان نتمكن من الاستشفاء من دون قانون رعاية صحية شاملة، والبطاقة الصحية"، لافتا الى أن رئيس لجنة الصحة النيابية واللجنة تقدموا باقتراح قانون واصبح في اللجان المشتركة، وهو قانون يؤمن تغطية صحية لكل الصناديق في وزارة الصحة.


وأضاف: "نحن في سياسة دعم للمستشفيات الحكومية، واعطائها الحقوق، ودعمها مالياً وبالمعدات، وان شاء الله نحن وإياكم نعمل لخدمة المواطنين الذين يلجأون الى المستشفيات الحكومية".
 
 
بدوره، كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس" قائلاً: "زيارة ناجحة لمعالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان نصر الدين الى مستشفى سبلين الحكومي، حيث زار اقسامها وتحدث الى المرضى، واستمع الى مطالب الأطباء والادلرة والعاملين،كما التقى في نهاية جولته مع رؤساء بلديات المنطقة واحزابها ومؤسسات الرعاية الصحية في مبنى بلدية سبلين، حيث رحب رئيس البلدية الدكتور محمد شعبان بالحضور، وكانت كلمة لمعالي الوزير طرح من خلالها رؤيته للواقع الصحي في لبنان واصراره على دعم المستشفيات الحكومية وقانون التغطية الصحية الشاملة، وابلغ عن دفعة تجهيزات لمستشفى سبلين الحكومي تتألف من:
 

- آلة تصوير طبقي
 

- آلة تصوير مغناطيسي
 

- تجهيزات قسطلة القلب
 

- جهاز أشعة رقمي
 

- جهاز أشعة رقمي لفحص الثدي
 

- جهاز تصوير صوتي رقمي
 

- جهاز جراحة منظار
 

- أجهزة انعاش القلب
 

- تجهيزات مختبر
 

- غرفة عمليات
 

وغيرها من المستلزمات والتجهيزات، ومساهمة بقيمة مئة الف دولار للمساعدة في تجهيز 25 سرير جديد للمرضى لتلبية الحاجة المتزايدة على الأسرة لاهلنا".


