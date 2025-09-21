Advertisement

لبنان

رياح وانخفاض في الحرارة.. هكذا سيكون "طقس لبنان"

Lebanon 24
21-09-2025 | 04:34
A-
A+
Doc-P-1419624-638940519914488542.png
Doc-P-1419624-638940519914488542.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً صافياً إجمالاً، مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض على الساحل كما تنشط الرياح أحياناً.
Advertisement
 

وجاء في النشرة الآتي:
 
 

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات الحرارة على من معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة ويستمر حتى يوم الاربعاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي يتمركز شمال مصر فيتحول الطقس الى متقلب مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة كما تتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد.
 


ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.
 

تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
 


- الطقس المتوقع في لبنان:
 

الأحد: صاف مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.


الإثنين: صاف إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية بينما تنخفض على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا.


الثلاثاء: صاف إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.


الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتحول الطقس تدريجيا إلى غائم وتصبح الاجواء مهيأة ابتداء من بعد الظهر لتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد مع احتمال لتساقط حبات البرد كما تنشط الرياح لتصل أحيانا حدود ال 55كلم/س.


- الحرارة على الساحل من 21 إلى 35 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 29 درجة، في الداخل من 16 إلى 35 درجة. 


- الرياح السطحية: شمالية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و40 كم/س.


- الانقشاع: جيد إجمالا.


- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60 %.


- حال البحر: مائج. 
 
 
- حرارة سطح الماء: 28°م.


- الضغط الجوي: 1012 HPA  أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.


- ساعة شروق الشمس: 06,24   ساعة غروب الشمس: 18,38
مواضيع ذات صلة
انخفاض بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس بداية آب؟
lebanon 24
21/09/2025 15:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة سترتفع.. إليكم حالة "طقس لبنان"!
lebanon 24
21/09/2025 15:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة
lebanon 24
21/09/2025 15:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض في دراجات الحرارة.. هذا ما سيكون عليه طقس نهاية الاسبوع
lebanon 24
21/09/2025 15:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الحوض الشرقي

طرابلس

التيار

بيروت

من بعد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:01 | 2025-09-21
07:14 | 2025-09-21
07:06 | 2025-09-21
07:04 | 2025-09-21
06:58 | 2025-09-21
06:55 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24