رياح وانخفاض في الحرارة.. هكذا سيكون "طقس لبنان"

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن يكون الطقس غداً صافياً إجمالاً، مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض على الساحل كما تنشط الرياح أحياناً.

وجاء في النشرة الآتي:





- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات الحرارة على من معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة ويستمر حتى يوم الاربعاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي يتمركز شمال مصر فيتحول الطقس الى متقلب مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة كما تتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد.





ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بين 24 و32، في بين 22 و31 درجة وفي بين 16 و32 درجة.





تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.





- الطقس المتوقع في لبنان:



الأحد: صاف مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.





الإثنين: صاف إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية بينما تنخفض على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا.





الثلاثاء: صاف إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.





الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتحول الطقس تدريجيا إلى غائم وتصبح الاجواء مهيأة ابتداء الظهر لتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد مع احتمال لتساقط حبات البرد كما تنشط الرياح لتصل أحيانا حدود ال 55كلم/س.





- الحرارة على الساحل من 21 إلى 35 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 29 درجة، في الداخل من 16 إلى 35 درجة.





- الرياح السطحية: شمالية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و40 كم/س.





- الانقشاع: جيد إجمالا.





- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60 %.





- حال البحر: مائج.

- حرارة سطح الماء: 28°م.





- الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.