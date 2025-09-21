Advertisement

لبنان

المفتي طالب رحّب بدعوات التقارب العربية: لا خيار الا الوحدة

Lebanon 24
21-09-2025 | 03:17
A-
A+

Doc-P-1419632-638940527431169804.jpg
Doc-P-1419632-638940527431169804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى المفتي الشيخ أحمد طالب أن "أقل ما ينبغي القيام به في هذه المرحلة هو وحدة الموقف العربي والاسلامي وخصوصاً بعد العدوان الاسرائيلي على قطر والمواقف الاميركية والاسرائيلية التي أعقبته وأظهرت حجم الاستهداف الذي لا يستثني أي بلد في المنطقة".
Advertisement
 
 
وأشار إلى أن "دائرة الخوف باتت أكبر على هذه الدول وفي داخلها لأنها لمست بطريقة حاسمة أنها هي ايضاً لن تحصل على ضمانات او حماية أكيدة حيث لا شيء يعلو فوق الامن الاسرائيلي وحيث لم يعد العدو من جهة والادارة الاميركية من جهة ثانية يكتفيان بمقولة: التفوّق النوعي الاسرائيلي، بل وصل الأمر الى اعلان السيطرة ليس على الارض واستباحة الأجواء فقط بل حتى السعي للسيطرة على المواقف والقرارات".


وأشار الى أن "هذه الرغبة الاسرائيلية الجامحة لن تتوقف الا من خلال ردود فعل عربية واسلامية ثابتة وقوية والتلويح بتغيير جذري على هذا الصعيد".


ورحّب بأي "دعوة للتقارب بين العرب والمسلمين وتجاوز تعقدات المرحلة السابقة بكل ما حدث فيها من مواقف وأزمات ، مشيرا الى أن الحاجة باتت ماسة لهذا التقارب على مستوى الدول والحركات وحتى الاحزاب وكل المكونات التي ينبغي ان تخرج من الدائرة المذهبية في تعاطيها مع الآخرين ولا تظل أسيرة الخطاب السابق ولا سيما بعدما رأى الجميع أننا لسنا امام مشروع عربي او اسلامي في المنطقة بل امام مشروع اسرائيلي متكامل الابعاد ويتعامل مع الدول والمكوّنات العربية والاسلامية على أنها طارئة وليست أصيلة او أنها تصلح كأسواق استهلاكية لمشروعه الكبير".


وأكد أننا "أمام هذا الخطر الكبير والداهم والمتواصل وأمام ما ينتظرنا في لبنان من اعتداءات اسرائيلية قادمة او مشروع عدوان واسع لا نملك ترف الوقت ولا يمكننا دفن رؤوسنا بالرمال بل لا بد من اعداد استراتيجية للحوار والوحدة وصناعة القوة في مواجهة التحديات التي قد تكون هي الاخطر في المستقبل القريب".
مواضيع ذات صلة
المفتي طالب: لاستراتيجية موحدة تحمي الأمن القومي العربي والاسلامي
lebanon 24
21/09/2025 15:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان إستقبل وفد البرلمان العربي وشدد على أهمية الوحدة
lebanon 24
21/09/2025 15:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس شبكة المنظمات الأهلية بغزة: لا خيار أمام مواطني مدينة غزة إلا البقاء في أحيائهم ومنازلهم
lebanon 24
21/09/2025 15:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: واقع لبنان لا يقوم إلا بالمشاركة والتعاون
lebanon 24
21/09/2025 15:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الشيخ أحمد

أحمد طالب

المستقبل

المسلمين

الاسلامي

الاميركي

الاسلام

رنا ❗️

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:01 | 2025-09-21
07:14 | 2025-09-21
07:06 | 2025-09-21
07:04 | 2025-09-21
06:58 | 2025-09-21
06:55 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24