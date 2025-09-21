Advertisement

لبنان

المفتي قبلان: الحل بحكومة وطنية لتأمين قدرة لبنان الشاملة على تجاوز أخطر مراحل وجوده

Lebanon 24
21-09-2025 | 05:00
رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن "الحل بحكومة وطنية أبوية مسؤولة ودؤوبة لتأمين قدرة لبنان الشاملة على تجاوز أخطر مرحل وجوده".
وفي بيان له، قال قبلان: "انطلاقاً من حفظ وحماية هذا البلد العزيز أقول إنه لا يمكن النهوض بأزمات لبنان المميتة وسط منطقة تغلي بخرائط التمزيق والتقسيم ومشاريع إشعال النار الطائفية والعرقية والفئوية دون حكومة وطنية لا تنام، وحسّ أبوي يتعامل مع أزمات هذا البلد بخلفية طوارئ وجودية، وهذا لا ينفصل عن عقل السلطة وأجوبتها الضرورية حول البرامج الوطنية والإدراكية لواقع المنطقة التي تحترق، وهنا لا يمكن أن تكون الحكومة خصماً سياسياً وإلا انتهى لبنان".
 
 
وتابع: "اللحظة الآن للتحشيد الوطني والمنعة الداخلية والتلاقي الكامل ونبذ الخصومة ومنع الحقد السياسي ومعاقبة إعلام الفتنة والإرتزاق، وسدّ باب الحرائق الخارجية، ولا ضرورة فوق ضرورة تكوين خليّة أزمة وطنية لحماية لبنان الكيان من فتنة الداخل وتهديدات الخارج، والحكومة هنا كما المعارضة مطالبة بأجوبة تليق بالكوارث الوجودية والتهديد الإستراتيجي الذي يطال لبنان والمنطقة، وإسرائيل بهذا المجال تهديد وجودي، ومثلها الفساد المنظّم والهجرة والإغراق الأجنبي وعقلية المزرعة والإنقسام العامودي والحقد السياسي والتعطيل القضائي والرقابي".
 
 
وأكمل: "كل هذا يضعنا أمام واجب استنفار وطني يتعامل مع قضايا البلد عبر حالة طوارئ، ودون رؤية وطنية إنقاذية وتضامنية لن تقوم للبنان قائمة، خاصة أن البلد غارق بدوامة أزمات تهدد قيمته ووظيفته الكيانية وسط نزيف مالي واقتصادي وسيادي ولعبة أوتوسترادات جوية مفتوحة لبعض الدول الكبيرة التي لا تزال تشحن كل إمكانات حرق لبنان، فما نعيشه الآن ليس تهديداً للشرعية الداخلية بل لوجود الكيان نفسه، ونحن الآن بين "الإنهيار والفرصة".
 


وختم: "الحل بحكومة وطنية أبوية مسؤولة ودؤوبة لتأمين قدرة لبنان الشاملة على تجاوز أخطر مرحل وجوده، الحل بالتضامن والتلاقي لابتكار سياسة حكومية قادرة على لعب الدور الأبوي الجامع لكل لبنان، وكل ما دون ذلك تفصيل".
