32
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المفتي قبلان: الحل بحكومة وطنية لتأمين قدرة لبنان الشاملة على تجاوز أخطر مراحل وجوده
Lebanon 24
21-09-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى المفتي
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
، أن "الحل بحكومة وطنية أبوية مسؤولة ودؤوبة لتأمين قدرة
لبنان
الشاملة على تجاوز أخطر مرحل وجوده".
Advertisement
وفي بيان له، قال قبلان: "انطلاقاً من حفظ وحماية
هذا البلد
العزيز
أقول إنه لا يمكن النهوض بأزمات لبنان المميتة وسط منطقة تغلي بخرائط التمزيق والتقسيم ومشاريع إشعال النار الطائفية والعرقية والفئوية دون حكومة وطنية لا تنام، وحسّ أبوي يتعامل مع أزمات هذا البلد بخلفية طوارئ وجودية، وهذا لا ينفصل عن عقل السلطة وأجوبتها الضرورية حول البرامج الوطنية والإدراكية لواقع المنطقة التي تحترق، وهنا لا يمكن أن تكون الحكومة خصماً سياسياً وإلا انتهى لبنان".
وتابع: "اللحظة الآن للتحشيد الوطني والمنعة الداخلية والتلاقي الكامل ونبذ الخصومة ومنع الحقد السياسي ومعاقبة إعلام الفتنة والإرتزاق، وسدّ باب الحرائق الخارجية، ولا ضرورة فوق ضرورة تكوين خليّة أزمة وطنية لحماية لبنان الكيان من فتنة الداخل وتهديدات الخارج، والحكومة هنا كما
المعارضة
مطالبة بأجوبة تليق بالكوارث الوجودية والتهديد الإستراتيجي الذي يطال لبنان والمنطقة، وإسرائيل بهذا المجال تهديد وجودي، ومثلها الفساد المنظّم والهجرة والإغراق الأجنبي وعقلية المزرعة والإنقسام العامودي والحقد السياسي والتعطيل القضائي والرقابي".
وأكمل: "كل هذا يضعنا أمام واجب استنفار وطني يتعامل مع قضايا البلد عبر حالة طوارئ، ودون رؤية وطنية إنقاذية وتضامنية لن تقوم للبنان قائمة، خاصة أن البلد غارق بدوامة أزمات تهدد قيمته ووظيفته الكيانية وسط نزيف مالي واقتصادي وسيادي ولعبة أوتوسترادات جوية مفتوحة لبعض الدول الكبيرة التي لا تزال تشحن كل إمكانات حرق لبنان، فما نعيشه الآن ليس تهديداً للشرعية الداخلية بل لوجود الكيان نفسه، ونحن الآن بين "الإنهيار والفرصة".
وختم: "الحل بحكومة وطنية أبوية مسؤولة ودؤوبة لتأمين قدرة لبنان الشاملة على تجاوز أخطر مرحل وجوده، الحل بالتضامن والتلاقي لابتكار سياسة حكومية قادرة على لعب الدور الأبوي الجامع لكل لبنان، وكل ما دون ذلك تفصيل".
مواضيع ذات صلة
المفتي قبلان: السيادة الوطنية فوق كل اعتبار
Lebanon 24
المفتي قبلان: السيادة الوطنية فوق كل اعتبار
21/09/2025 15:19:51
21/09/2025 15:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان: حذارِ من وضع الحكومة في وجه ناسها وشعبها
Lebanon 24
المفتي قبلان: حذارِ من وضع الحكومة في وجه ناسها وشعبها
21/09/2025 15:19:51
21/09/2025 15:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان يحذر: لبنان على حافة السقوط بفعل حكومة التخلي الوطني
Lebanon 24
قبلان يحذر: لبنان على حافة السقوط بفعل حكومة التخلي الوطني
21/09/2025 15:19:51
21/09/2025 15:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان: نرفض أي محاولات لبيع الوطن أو كشف سيادته
Lebanon 24
المفتي قبلان: نرفض أي محاولات لبيع الوطن أو كشف سيادته
21/09/2025 15:19:51
21/09/2025 15:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
الممتاز الشيخ أحمد قبلان
الشيخ أحمد
هذا البلد
المعارضة
إسرائيل
الكوارث
الطائف
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن "حزب الله" وسوريا... إليكم آخر تصريحات نتنياهو
Lebanon 24
عن "حزب الله" وسوريا... إليكم آخر تصريحات نتنياهو
08:01 | 2025-09-21
21/09/2025 08:01:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاعتداء على طبيب الفقراء وسكرتيرته... بيان من تجمع نقباء المهن الصحية
Lebanon 24
بعد الاعتداء على طبيب الفقراء وسكرتيرته... بيان من تجمع نقباء المهن الصحية
07:14 | 2025-09-21
21/09/2025 07:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يداهم ويوقف "عصابة" خطيرة... شاهدوا بالصور ما تم ضبطه بحوزتهم
Lebanon 24
الجيش يداهم ويوقف "عصابة" خطيرة... شاهدوا بالصور ما تم ضبطه بحوزتهم
07:06 | 2025-09-21
21/09/2025 07:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في حلبا وقبة شمرا... توقيف شخصين وهذا ما ضبط بحوزتهما
Lebanon 24
في حلبا وقبة شمرا... توقيف شخصين وهذا ما ضبط بحوزتهما
07:04 | 2025-09-21
21/09/2025 07:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي تجتمع بمدراء المدارس في راشيا والبقاع الغربي بدعوة من أبو فاعور
Lebanon 24
كرامي تجتمع بمدراء المدارس في راشيا والبقاع الغربي بدعوة من أبو فاعور
06:58 | 2025-09-21
21/09/2025 06:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
15:44 | 2025-09-20
20/09/2025 03:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
09:01 | 2025-09-20
20/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:01 | 2025-09-21
عن "حزب الله" وسوريا... إليكم آخر تصريحات نتنياهو
07:14 | 2025-09-21
بعد الاعتداء على طبيب الفقراء وسكرتيرته... بيان من تجمع نقباء المهن الصحية
07:06 | 2025-09-21
الجيش يداهم ويوقف "عصابة" خطيرة... شاهدوا بالصور ما تم ضبطه بحوزتهم
07:04 | 2025-09-21
في حلبا وقبة شمرا... توقيف شخصين وهذا ما ضبط بحوزتهما
06:58 | 2025-09-21
كرامي تجتمع بمدراء المدارس في راشيا والبقاع الغربي بدعوة من أبو فاعور
06:55 | 2025-09-21
لمتابعة ملف تثبيتهم... المتعاقدون في التعليم المهني التقوا عددًا من النواب
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 15:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 15:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 15:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24