لبنان

في لبنان.. حادثة غرق تنهي حياة طفلة!

Lebanon 24
21-09-2025 | 05:02
توفيت الطفلة سيلا محمد الشعار، من بلدة عكار العتيقة، إذ تعرضها قبل أيام لحادثة غرق.
وخيّم الحزن على أبناء البلدة الذين نعوا الطفلة بكلمات مؤثرة، فيما تقدّم الأهالي بأحرّ التعازي لعائلتها.
 
 
 
محمد الشعار

عكار

الطف

