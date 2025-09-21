32
لبنان
في لبنان.. حادثة غرق تنهي حياة طفلة!
Lebanon 24
21-09-2025
|
05:02
توفيت الطفلة سيلا
محمد الشعار
، من بلدة
عكار العتيقة
، إذ تعرضها قبل أيام لحادثة غرق.
وخيّم الحزن على أبناء البلدة الذين نعوا الطفلة بكلمات مؤثرة، فيما تقدّم الأهالي بأحرّ التعازي لعائلتها.
