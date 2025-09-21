32
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عودة: المسيحي مدعوّ للشهادة للحق في وجه الظلم والقتل والتجويع والتهجير والإبادة
Lebanon 24
21-09-2025
|
05:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس متروبوليت
بيروت
وتوابعها
المطران الياس عودة
خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس.
Advertisement
وبعد قراءة الإنجيل ألقى عظة قال فيها: "الحياة الجديدة لا تعني أن يكون المسيحي آلة يحركها
المسيح
، من دون أن تكون له إرادة ومسؤولية في تحقيقها".
تابع: "سمعنا في الإنجيل «من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يخلصها». خلاصنا إذا مرتبط بخيارنا وحريتنا. المسيح فتح لنا الطريق ودعانا، تاركا لنا حرية
الإختيار
. المسيرة صعبة لأنها تتطلب تواضعا وتضحية وإنكارا للنفس وحملا للصليب، وهذا يتجلى في كل موقف يختار فيه الإنسان أن يضع مشيئة الله فوق مشيئته، وأن يشهد للحق في عالم يسوده الكذب والرياء، وأن يكون محبا في مجتمع قائم على الحسد والحقد، وأن يبقى أمينا لإيمانه ومبادئه بين أناس يقدمون المصلحة على الأخلاق، ويؤمنون أن الغاية تبرر الوسيلة، وهذا قمة الأنانية واللاإنسانية".
أضاف: "سمعنا
الرب
يسوع يقول في إنجيل اليوم « من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ، يستحي به ابن البشر متى أتى في مجد أبيه». في هذا الزمن الشرير، وفيما العالم أعمى عما يحدث، أخرس عن
التعبير عن
رفض همجية الإنسان والشر الذي يقترفه، المسيحي مدعو للشهادة لإيمانه وحمل صليب المحبة والوداعة والنقاوة والشهادة للحق في وجه الظلم والقتل والتجويع والتهجير والإبادة، مدعو للثورة على انعدام الإنسانية وتدهور الأخلاق وسيادة المصلحة. مسيرة الخلاص صعبة لكنها تقود إلى التحرر من أسر الخطيئة ونير الإستعباد للشر، تقود إلى الإتحاد بالله وإلى
القيامة
والفرح السماوي".
وختم: "لم تبدأ علاقة الرب يسوع بنا مع قرارنا بالإيمان به، بل مع الحدث التاريخي ببذله نفسه على
الصليب
، وهذا البذل دليل محبته لنا، التي هي أساس كل ما يجلب لنا الخلاص. أما محبتنا فهي أقل ما يمكننا فعله للدلالة على أننا تلقينا فعلا عطية الله في المسيح. الإيمان الذي هو جوابنا على عطية الله لا يؤمن لنا الخلاص، ولا يمكن أن يكون برهانا على أنه إيمان حقيقي بابن الله الذي أحبنا، إن لم يمر بامتحان المحبة اليومي، الذي لا ينتهي إلا بموتنا. لذا، دعوتنا اليوم أن نتعلم كيف نحب الآخر ونتقبله، كائنا من كان، من دون أن نذوب فيه أو نتعلق به أو نتأثر بأفكاره وإيمانه، بل أن نثبت على صخرة المسيح، إيمانيا وجسديا، فتصبح محبتنا تلقائية تجاه كل إنسان، لأن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، دون أن يذكر لونا أو دينا أو طائفة أو جنسا. فأحبوا الجميع محبتكم للمسيح".
مواضيع ذات صلة
عودة: الساكت عن الظلم والقتل ليس بريئا بل مشارك في الإثم والخطيئة
Lebanon 24
عودة: الساكت عن الظلم والقتل ليس بريئا بل مشارك في الإثم والخطيئة
21/09/2025 15:20:05
21/09/2025 15:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: ندعو أمتنا وأحرار العالم لمواصلة الحراك الجماهيري ضد العدوان والإبادة والتجويع في غزة
Lebanon 24
حماس: ندعو أمتنا وأحرار العالم لمواصلة الحراك الجماهيري ضد العدوان والإبادة والتجويع في غزة
21/09/2025 15:20:05
21/09/2025 15:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: ندعو لتصعيد الفعاليات الجماهيرية أيام الجمعة والسبت والأحد ضد العدوان والإبادة والتجويع الإسرائيلي
Lebanon 24
حماس: ندعو لتصعيد الفعاليات الجماهيرية أيام الجمعة والسبت والأحد ضد العدوان والإبادة والتجويع الإسرائيلي
21/09/2025 15:20:05
21/09/2025 15:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: ندعو لتصعيد الحراك الجماهيري العالمي في الأيام المقبلة ضد العدوان والإبادة والتجويع الصهيوني في غزة
Lebanon 24
حماس: ندعو لتصعيد الحراك الجماهيري العالمي في الأيام المقبلة ضد العدوان والإبادة والتجويع الصهيوني في غزة
21/09/2025 15:20:05
21/09/2025 15:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران الياس عودة
التعبير عن
الإختيار
القيامة
الصليب
المسيح
بيروت
إيماني
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن "حزب الله" وسوريا... إليكم آخر تصريحات نتنياهو
Lebanon 24
عن "حزب الله" وسوريا... إليكم آخر تصريحات نتنياهو
08:01 | 2025-09-21
21/09/2025 08:01:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاعتداء على طبيب الفقراء وسكرتيرته... بيان من تجمع نقباء المهن الصحية
Lebanon 24
بعد الاعتداء على طبيب الفقراء وسكرتيرته... بيان من تجمع نقباء المهن الصحية
07:14 | 2025-09-21
21/09/2025 07:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يداهم ويوقف "عصابة" خطيرة... شاهدوا بالصور ما تم ضبطه بحوزتهم
Lebanon 24
الجيش يداهم ويوقف "عصابة" خطيرة... شاهدوا بالصور ما تم ضبطه بحوزتهم
07:06 | 2025-09-21
21/09/2025 07:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في حلبا وقبة شمرا... توقيف شخصين وهذا ما ضبط بحوزتهما
Lebanon 24
في حلبا وقبة شمرا... توقيف شخصين وهذا ما ضبط بحوزتهما
07:04 | 2025-09-21
21/09/2025 07:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي تجتمع بمدراء المدارس في راشيا والبقاع الغربي بدعوة من أبو فاعور
Lebanon 24
كرامي تجتمع بمدراء المدارس في راشيا والبقاع الغربي بدعوة من أبو فاعور
06:58 | 2025-09-21
21/09/2025 06:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
15:44 | 2025-09-20
20/09/2025 03:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
09:01 | 2025-09-20
20/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:01 | 2025-09-21
عن "حزب الله" وسوريا... إليكم آخر تصريحات نتنياهو
07:14 | 2025-09-21
بعد الاعتداء على طبيب الفقراء وسكرتيرته... بيان من تجمع نقباء المهن الصحية
07:06 | 2025-09-21
الجيش يداهم ويوقف "عصابة" خطيرة... شاهدوا بالصور ما تم ضبطه بحوزتهم
07:04 | 2025-09-21
في حلبا وقبة شمرا... توقيف شخصين وهذا ما ضبط بحوزتهما
06:58 | 2025-09-21
كرامي تجتمع بمدراء المدارس في راشيا والبقاع الغربي بدعوة من أبو فاعور
06:55 | 2025-09-21
لمتابعة ملف تثبيتهم... المتعاقدون في التعليم المهني التقوا عددًا من النواب
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 15:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 15:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 15:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24