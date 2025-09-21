باسيل من قرطبا: اخصامنا السياسيين أوقفوا مشاريع المياه وحرموا اللبنانيين منها

Advertisement

بعدها زار مكتب هيئة قضاء قرطبا بالتيار، ثم اانتقل إلى لقاء عائلة الشهيد جوزيف روكز.وتطرق خلال زيارته لمنزل العائلة الى تفاصيل ملف انفجار مرفأ بيروت. وقال: "سعينا للتقدم بالملف، وأحد الأسباب اننا نريد معرفة الحقيقة لان هناك أبرياء دفعوا الثمن ويريدون تحميلنا مسؤولية التفجير. وما نريده أن يعرف أهل الحقيقة لكي يرتاحوا ويرفع عنا الظلم".بعد ذلك زار باسيل مبنى بلدية قرطبا حيث كان في استقباله رئيس البلدية فادي مارتينوس والاعضاء والقنصل جوزف مرتينوس. ورحب رئيس البلدية بالزيارة، مشدداً على ان "التفاهمات بين المكونات مهمة على ان يعمل الجميع يداً واحدة من اجل خير ". وأمل ان يجري استحقاق الانتخابات النيابية بأجواء ديمقراطية.بدوره قال باسيل: "عبرك برهنا اننا على استعداد للتعاون مع غيرنا والبرهان هو التوافق في البلدية والاتحاد. ومن اليوم الأول قلنا لك نحن معك ونقبل بأن يكون غيرنا معك، فالتنافس ليس خطأ. أدرك ان هناك خوفاً من الغد وهو مشروع، وعلى ابواب الانتخابات نحتاج الى الوعي والمسؤولية. الانتخابات تمر ولكن لا نستطيع ان نطيح بالبلد ونتمنى ان نحافظ معك ومع الخيرين على قرطبا".وفي كلمة القاها خلال فطور اقيم على شرفه في قرطبا الى ان "ايقاف سد جنة هو واحد من المظالم التي حلّت على لبنان".ولفت الى ان "دراسة هذا المشروع معدة منذ ١٩٥٤ والى أنه ليس مشروعا للتيار بل هو مشروع مدروس ويهم لبنان ويروي ساحل جبيل والمتن ويصل الى بيروت".واضاف: "بسد جنة نتحدث عن ١٠٠ مليون متر مكعب من المياه، وكل ما قمنا به هو ان هناك مؤسسة مياه بيروت تستطيع ان تقوم به من دون ان تكلف خزينة الدولة". كلفة السد ٢٥٥ مليون دولار وصرف فيه ثلث المبلغ، وهذا السد كان الأكبر وقيمة السد ليس فقط بالمياه بل بتوليد ١٠٠ ميغاوات كهرباء فقط بكلفة ٤٥ مليون دولار لجبيل، وقد تم ايقافه بالمماطلة وبعدها أتت ١٧ تشرين واوقفت العمل بالكامل، وهكذا حصل مع كل السدود".واكد ان "اخصامنا السياسيين أوقفوا مشاريع المياه وحرموا اللبنانيين منها. الحزب الذي تقوم سياسته على أنه ضد السدود اكتشف انه لا يمكن تأمين المياه من دون السدود والآن يريد اكمال هذه المشاريع".وتابع: "مياه مؤسسة مياه بيروت هي الوحيدة التي أمنت الاكتفاء الذاتي لكن مديرها وضعوه بالتصرف. و اذا ساروا بمشاريعنا مشكلة واذا لم يسيروا مشكلة وهم لا يفعلون شيئاً، ثم ينشئون لجنة دولية لدراسة المشاريع ولا يحصل شيء". وأكد ان "المشكلة الاسياسية هي بالنظام السياسي وبالتفكير السياسي ذلك انه وعوضا عن ان يعملوا وينجزوا يفكرون كيف سينالون منا"".وكان سبق الفطور زيارة الى مبنى بلدية قرطبا حيث رحب به رئيس البلدية فادي مارتينوس، مشدداً على ان التفاهمات بين المكونات اللبنانية مهم على ان يعمل الجميع يداً واحدة من اجل خير لبنان.بعدها تحدث باسيل: "عبرك برهنا اننا على استعداد على التعاون مع غيرنا والبرهان هو التوافق بالبلدية والاتحاد. ومن اليوم الأول قلنا لك نحن معك ونقبل ان يكون غيرنا معك، فالتنافس ليس خطأ ".وأضاف: "أدرك ان هناك خوفاً من الغد وهو مشروع وعلى ابواب الانتخابات نحتاج الى الوعي والمسؤولية، والانتخابات تمر ولكن لا نستطيع ان تطيح بالبلد ونتمنى ان نحافظ معك ومع الخيرين على قرطبا".