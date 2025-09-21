31
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
33
o
جونية
31
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخطيب: الوقائع أثبتت أن المقاومة لم تُهزم لا عسكريًا ولا نفسيًا
Lebanon 24
21-09-2025
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشار
نائب رئيس
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، إلى أن "المجتمع اللبناني، رغم تنوعه الطائفي والمذهبي، يبقى مجتمعاً واحداً، وموقفه يجب أن يكون موحداً في مواجهة العدو
الإسرائيلي
الغاشم الذي استهدف سيادتنا ووحدتنا ووجودنا. غير أن أبناء
المقاومة
تصدوا له وحفظوا
لبنان
، وأفشلوا أهدافه ومنعوه من تحقيق أي انتصار".
Advertisement
واعتبر أن "العدو الإسرائيلي توهم أنه قادر على هزيمة لبنان، لكنه اكتشف منذ لحظة مواجهته للمقاومين على الحدود في كفركلا وميس الجبل وكفرشوبا وغيرها، أنه عاجز عن التقدم متراً واحداً داخل الأراضي
اللبنانية
، وأن قراراته قد سقطت أمام صمود المقاومة".
ولفت الى أن "بعض الداخل حاول أن يحقق ما عجز العدو عن تحقيقه، عبر الضغط على المقاومة ونزع سلاحها، لكن الوقائع أثبتت أن المقاومة لم تُهزم لا عسكرياً ولا نفسياً، وأن بيئتها ما زالت صلبة، وأن لبنان لن يُهزم طالما المقاومة قائمة".
وانتقد الدعوات التي راهنت على الدبلوماسية أو الحماية الأميركية، متسائلاً:" أين هي هذه الحماية اليوم فيما العدوان الإسرائيلي يضرب في قلب الخليج والدوحة التي تحتضن أكبر قاعدة أميركية؟ لقد انكشف زيف الادعاءات التي صورت أن الخطر على العرب هو من
إيران
أو من المقاومة، فيما الحقيقة أن الخطر الحقيقي هو
إسرائيل
ومن يقف خلفها."
وأضاف: "المطلوب كان جرّ العالم العربي إلى صراعات داخلية وتفتيته إلى دويلات مذهبية، لكن التجربة أثبتت أن الحماية الحقيقية لا تكون إلا بأبناء الأمة أنفسهم، وبوحدتهم وتعاونهم لمواجهة العدو". ودعا العرب والمسلمين إلى أن يدركوا أن المعركة مع إسرائيل ليست معركة أرض أو مصالح، بل هي معركة حضارية شاملة على الفكر والثقافة والقيم والتاريخ والأسرة، وأن ما يمارسه العدو في غزة من قتل وتجويع وتدمير ليس إلا انعكاساً لحقيقة "حضارة الغرب".
وأكد الخطيب أن "المقاومة انتصرت لأنها فهمت طبيعة الصراع، فهي ليست مجرد مواجهة عسكرية قائمة على موازين القوى المادية، بل معركة إرادة وثقافة، ولهذا استطاعت أن تسقط أهداف العدو وتمنعه من احتلال الأرض. واليوم، رغم صعوبة المرحلة، فإن هذه المعركة لم تنتهِ، وستبقى معركة حضارية تحتاج إلى الصبر والإرادة".
وختم بالتأكيد أن "الأمل معقود على الأجيال الجديدة التي تربت على ثقافة المقاومة والانتصار، وستحمل الراية في مواقعها دفاعاً عن كرامة لبنان وفلسطين والأمة".
مواضيع ذات صلة
الخطيب: لعدم وضع الجيش في مواجهة المقاومة
Lebanon 24
الخطيب: لعدم وضع الجيش في مواجهة المقاومة
21/09/2025 18:21:07
21/09/2025 18:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الألمانية: بوتين لا يريد التفاوض بل يسعى لفرض الوقائع بالدم
Lebanon 24
الخارجية الألمانية: بوتين لا يريد التفاوض بل يسعى لفرض الوقائع بالدم
21/09/2025 18:21:07
21/09/2025 18:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ قاسم: المقاومة في لبنان أثبتت أنها دعامة أساسية من دعائم بناء الدولة
Lebanon 24
الشيخ قاسم: المقاومة في لبنان أثبتت أنها دعامة أساسية من دعائم بناء الدولة
21/09/2025 18:21:07
21/09/2025 18:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ علي الخطيب يحذّر: لا ثقة بحكومة تُدار من الخارج وتُحاصر شعبها!
Lebanon 24
الشيخ علي الخطيب يحذّر: لا ثقة بحكومة تُدار من الخارج وتُحاصر شعبها!
21/09/2025 18:21:07
21/09/2025 18:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
علي الخطي
نائب رئيس
اللبنانية
دبلوماسي
المقاومة
إسرائيل
إسلامي
تابع
قد يعجبك أيضاً
عون عن مجزرة بنت جبيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا
Lebanon 24
عون عن مجزرة بنت جبيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا
11:15 | 2025-09-21
21/09/2025 11:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني: أمن الناس وكرامتهم خط أحمر
Lebanon 24
البعريني: أمن الناس وكرامتهم خط أحمر
11:02 | 2025-09-21
21/09/2025 11:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة بنت جبيل... إليكم هذه المعلومات عن الشهداء والجرحى (صور)
Lebanon 24
غارة بنت جبيل... إليكم هذه المعلومات عن الشهداء والجرحى (صور)
10:54 | 2025-09-21
21/09/2025 10:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة تفقد مركز نزيه البزري للرعاية الصحية الأولية
Lebanon 24
وزير الصحة تفقد مركز نزيه البزري للرعاية الصحية الأولية
10:27 | 2025-09-21
21/09/2025 10:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة من راشيا: التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي لم يعودا خيارًا بل ضرورة
Lebanon 24
شحادة من راشيا: التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي لم يعودا خيارًا بل ضرورة
10:20 | 2025-09-21
21/09/2025 10:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
15:44 | 2025-09-20
20/09/2025 03:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"تغييرات" داخل "حزب الله"
Lebanon 24
"تغييرات" داخل "حزب الله"
13:56 | 2025-09-20
20/09/2025 01:56:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:15 | 2025-09-21
عون عن مجزرة بنت جبيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا
11:02 | 2025-09-21
البعريني: أمن الناس وكرامتهم خط أحمر
10:54 | 2025-09-21
غارة بنت جبيل... إليكم هذه المعلومات عن الشهداء والجرحى (صور)
10:27 | 2025-09-21
وزير الصحة تفقد مركز نزيه البزري للرعاية الصحية الأولية
10:20 | 2025-09-21
شحادة من راشيا: التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي لم يعودا خيارًا بل ضرورة
10:06 | 2025-09-21
تمام سلام استقبل بن فرحان... هذا ما تمّ بحثه
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 18:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 18:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 18:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24