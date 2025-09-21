في بيان... هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي عن "حزب الله"!

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار يواصل الجيش الاسرائيلي جهوده لضمان ألا يتمكن من العودة لتهديد مواطني واعادة ترسانته".





🔸منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار يواصل جيش الدفاع جهوده لضمان ألا يتمكن حزب الله الإرهابي من العودة لتهديد مواطني الشمال واعادة ترسانته الإرهابية



🔸منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار يواصل جيش الدفاع جهوده لضمان ألا يتمكن حزب الله الإرهابي من العودة لتهديد مواطني الشمال واعادة ترسانته الإرهابية

🔸 حزب الله الإرهابي يحاول إعادة بناء خط القرى على طول الحدود تحت ذريعة إصلاح منازل مدنية محاولًا إعادة إنشاء مقرات ومخابئ وبنى تحتية