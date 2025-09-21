Advertisement

لبنان

في بيان... هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي عن "حزب الله"!

Lebanon 24
21-09-2025 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1419668-638940591006457696.jpg
Doc-P-1419668-638940591006457696.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار يواصل الجيش الاسرائيلي جهوده لضمان ألا يتمكن حزب الله من العودة لتهديد مواطني الشمال واعادة ترسانته". 


تابع: "حزب الله يحاول إعادة بناء خط القرى على طول الحدود تحت ذريعة إصلاح منازل مدنية محاولًا إعادة إنشاء مقرات ومخابئ وبنى تحتية تم تدميرها سابقًا. الجيش الاسرائيلي لا ولن يسمح بذلك". 


اضاف: "الجيش الاسرائيلي سيواصل تطبيق تفاهمات وقف النار بحزم حتى لا يتمكن حزب الله من العودة إلى  هذه الحدود". 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
استهدفه أمس في البقاع... إليكم ما زعمه الجيش الإسرائيلي عن أحد عناصر "حزب الله"
lebanon 24
21/09/2025 18:21:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "تمويل حزب الله".. هذا ما زعمه تقريرٌ إسرائيليّ
lebanon 24
21/09/2025 18:21:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر إسرائيليّ عن "حزب الله": سنُواصل الهجوم وليتذكر ما حدث لقيادته
lebanon 24
21/09/2025 18:21:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد العلاقة بين الجيش و "حزب الله"؟
lebanon 24
21/09/2025 18:21:14 Lebanon 24 Lebanon 24

افيخاي ادرعي

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

باسم ال

افيخاي

الشمال

ادرعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:15 | 2025-09-21
11:02 | 2025-09-21
10:54 | 2025-09-21
10:27 | 2025-09-21
10:20 | 2025-09-21
10:06 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24