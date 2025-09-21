سفير فلسطين يزور الإعلامي محمد درويش في صور بمناسبة حصوله على وسام الإعلام الحر

Advertisement

زار سفير دولة في ، الدكتور محمد الأسعد، الإعلامي والشاعر الدكتور محمد درويش في منزله بمدينة صور، وذلك بمناسبة حصوله على وسام الإعلام الحر من الأكاديمية ، بحضور سفير فلسطين السابق في إقليم كردستان ، نظمي حزوري.ورحب درويش بالاسعد وحزوري شاكرا لهما تقديم التهاني، مشيرا الى ان "قلمه في خدمة لبنان وفلسطين منذ نصف قرن وأكثر"، وتمنى للسفير النجاح في مهامه الجديدة، مشيدا بالدعم اللبناني الرسمي والشعبي للقضية وتمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة واحترامه الكبير لسيادة لبنان وقوانينه واحتضانه للإعلام اللبناني والفلسطيني.وقال درويش مخاطبا السفير الاسعد: "اهلا بكم في مدينة صور عاصمة جبل عامل هذه المدينة التي لها مكانة خاصة في قلب الأخ الاستاذ الداعم للقضية الفلسطينية والاعلام اللبناني والفلسطيني بشكل خاص".وأضاف: "اني اهدي الوسام لدولته ولشهداء الصحافة والفلسطينية".