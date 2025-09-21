Advertisement

لبنان

سفير فلسطين يزور الإعلامي محمد درويش في صور بمناسبة حصوله على وسام الإعلام الحر

Lebanon 24
21-09-2025 | 06:46
زار سفير دولة فلسطين في لبنان، الدكتور محمد الأسعد، الإعلامي والشاعر الدكتور محمد درويش في منزله بمدينة صور، وذلك بمناسبة حصوله على وسام الإعلام الحر من الأكاديمية الألمانية، بحضور سفير فلسطين السابق في إقليم كردستان العراق، نظمي حزوري.
 ورحب درويش بالاسعد وحزوري شاكرا لهما تقديم التهاني، مشيرا الى ان "قلمه في خدمة لبنان وفلسطين منذ نصف قرن وأكثر"،  وتمنى للسفير الاسعد النجاح في مهامه الجديدة، مشيدا بالدعم اللبناني الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية وتمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة واحترامه الكبير لسيادة لبنان وقوانينه واحتضانه للإعلام اللبناني والفلسطيني.



وقال درويش مخاطبا السفير الاسعد: "اهلا بكم في مدينة صور عاصمة جبل عامل هذه المدينة التي لها مكانة خاصة في قلب دولة الرئيس الأخ الاستاذ نبيه بري الداعم للقضية الفلسطينية والاعلام اللبناني والفلسطيني بشكل خاص".



وأضاف: "اني اهدي الوسام لدولته ولشهداء الصحافة اللبنانية والفلسطينية".
