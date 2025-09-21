Advertisement

لبنان

كرامي تجتمع بمدراء المدارس في راشيا والبقاع الغربي بدعوة من أبو فاعور

Lebanon 24
21-09-2025 | 06:58
A-
A+
Doc-P-1419672-638940608643140220.png
Doc-P-1419672-638940608643140220.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 التقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وبدعوة من عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور، مديري الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية في راشيا والبقاع الغربي في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، بحضور النائب أكرم شهيب، رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد والنائب غسان سكاف وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ووكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف ابو منصور، مديرة مكتب الوزيرة كرامي مايا مداح وفهمي كرامي وأمل شعبان ومازن الحسنية ووسام غازي ومهى ظاهر ومدير مكتب النائب وائل ابو فاعور علي اسماعيل ومديري ثانويات ومدارس ومعاهد وفعاليات تربوية.
Advertisement


قدم لللقاء التربوي وكيل مفوض التربية في البقاع الجنوبي عماد خير مرحبا بوزيرة التربية والحضور.


وشكرت كرامي ابو فاعور على دعوته وعلى الفرصة التي أتيحت للجلوس مع المديرين ومع نواب المنطقة، مشيرة الى ان من أولويات عملها منذ استلام الوزارة هو الإستماع الى الهيئة التعليمية ونظمت اياما مفتوحة، مع وجود خط ساخن مباشر على مكتبها الخاص من اجل الإطلاع على الأولويات التربوية، واليوم نستكمل رصد المشاكل التربوية في هذا اللقاء.


وبعد ان استمعت كرامي الى مداخلات عدد من مديري المؤسسات التربوية، أوضحت خطة الوزارة لجهة معالجة تلك القضايا التربوية وتطوير آليات العمل وتفعيل جودة التعليم ، اضافة الى توضيح بعض النقاط التي طرحت.

مواضيع ذات صلة
أبو فاعور خلال لقاء في مستشفى راشيا: نريد أن ننتقل به الى مصاف المستشفيات المتطورة
lebanon 24
21/09/2025 18:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع في راشيا بمشاركة أبو فاعور وتأكيد على مواقف جنبلاط الوطنية
lebanon 24
21/09/2025 18:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: بداية العام الدراسي جيدة في غالبية المدارس الرسمية
lebanon 24
21/09/2025 18:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: لم نتوصل بعد إلى اتخاذ قرارات نهائية تتعلق بتعليم السوريين في المدارس الرسمية
lebanon 24
21/09/2025 18:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

وائل ابو فاعور

الحزب التقدمي

الديمقراطي

ابو فاعور

أبو فاعور

الاشتراكي

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:15 | 2025-09-21
11:02 | 2025-09-21
10:54 | 2025-09-21
10:27 | 2025-09-21
10:20 | 2025-09-21
10:06 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24