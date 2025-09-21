31
لبنان
كرامي تجتمع بمدراء المدارس في راشيا والبقاع الغربي بدعوة من أبو فاعور
Lebanon 24
21-09-2025
|
06:58
التقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وبدعوة من عضو كتلة اللقاء
الديمقراطي
النائب
وائل ابو فاعور
، مديري الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية في راشيا والبقاع
الغربي
في مركز كمال
جنبلاط
الثقافي الاجتماعي في راشيا، بحضور النائب أكرم شهيب، رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد والنائب غسان سكاف وأمين السر العام في
الحزب التقدمي الاشتراكي
ظافر ناصر ووكيل داخلية
البقاع
الجنوبي في
الحزب التقدمي
الاشتراكي
عارف ابو منصور، مديرة مكتب
الوزيرة
كرامي مايا مداح وفهمي كرامي وأمل شعبان ومازن الحسنية ووسام غازي ومهى ظاهر ومدير مكتب النائب وائل
ابو فاعور
علي اسماعيل ومديري ثانويات ومدارس ومعاهد وفعاليات تربوية.
قدم لللقاء التربوي وكيل مفوض التربية في البقاع الجنوبي عماد خير مرحبا بوزيرة التربية والحضور.
وشكرت كرامي ابو فاعور على دعوته وعلى الفرصة التي أتيحت للجلوس مع المديرين ومع نواب المنطقة، مشيرة الى ان من أولويات عملها منذ استلام الوزارة هو الإستماع الى الهيئة التعليمية ونظمت اياما مفتوحة، مع وجود خط ساخن مباشر على مكتبها الخاص من اجل الإطلاع على الأولويات التربوية، واليوم نستكمل رصد المشاكل التربوية في هذا اللقاء.
وبعد ان استمعت كرامي الى مداخلات عدد من مديري المؤسسات التربوية، أوضحت خطة الوزارة لجهة معالجة تلك
القضايا
التربوية وتطوير آليات العمل وتفعيل جودة التعليم ، اضافة الى توضيح بعض النقاط التي طرحت.
الحزب التقدمي الاشتراكي
وائل ابو فاعور
الحزب التقدمي
الديمقراطي
ابو فاعور
أبو فاعور
الاشتراكي
ديمقراطي
