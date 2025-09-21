Advertisement

لبنان

بعد الاعتداء على طبيب الفقراء وسكرتيرته... بيان من تجمع نقباء المهن الصحية

Lebanon 24
21-09-2025 | 07:14
 استنكر تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان الاعتداء السافر الذي تعرض له "طبيب الفقراء وسكرتيرته امام عيادته واثناء القيام بواجبه الإنساني".
وشدد في بيان، على "ضرورة الضرب بيد من حديد ومحاسبة الفاعل خصوصًا أن الاعتداء على جسم القطاع الصحي أصبح من التراث اللبناني في وقت يجب أن يحظى كل عامل في هذا القطاع بالاحترام والتقدير لما يقدمه من خدمات إنسانية".



وختم متسائلًا: "هل بات على العاملين في هذا القطاع تأمين حمايتهم الشخصية بعد أن عجزت المناشدات عن وضع حد لهذا التفلت؟".
