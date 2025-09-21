بعد الاعتداء على طبيب الفقراء وسكرتيرته... بيان من تجمع نقباء المهن الصحية

Advertisement

استنكر تجمع نقباء المهن الصحية في الاعتداء السافر الذي تعرض له "طبيب الفقراء وسكرتيرته امام عيادته واثناء القيام بواجبه الإنساني".وشدد في بيان، على "ضرورة الضرب بيد من حديد ومحاسبة الفاعل خصوصًا أن الاعتداء على جسم القطاع الصحي أصبح من التراث اللبناني في وقت يجب أن يحظى كل عامل في هذا القطاع بالاحترام والتقدير لما يقدمه من خدمات إنسانية".وختم متسائلًا: "هل العاملين في هذا القطاع تأمين حمايتهم الشخصية بعد أن عجزت المناشدات عن وضع حد لهذا التفلت؟".