في حلبا وقبة شمرا... توقيف شخصين وهذا ما ضبط بحوزتهما

أفادت مندوبة " " بأن دورية من والجرائم الهامة في وحدة في أوقفت المدعو "م.ح" في وضبطت بحوزته مسدساً غير مرخص إضافة إلى سيارة مفيمة من دون لوحات بشكل غير قانوني.كما تمكنت الدورية من توقيف المدعو أ.أ. في منطقة قبة شمرا، حيث تبين أنه يعمل في تجارة الأسلحة.وقد جرى تحويل الموقوفين إلى المختص لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهما.