لبنان

في حلبا وقبة شمرا... توقيف شخصين وهذا ما ضبط بحوزتهما

Lebanon 24
21-09-2025 | 07:04
Doc-P-1419675-638940610492570093.jpg
Doc-P-1419675-638940610492570093.jpg photos 0
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية في الشمال أوقفت المدعو "م.ح" في منطقة حلبا وضبطت بحوزته مسدساً غير مرخص إضافة إلى سيارة مفيمة من دون لوحات بشكل غير قانوني.
كما تمكنت الدورية من توقيف المدعو أ.أ. في منطقة قبة شمرا، حيث تبين أنه يعمل في تجارة الأسلحة.

وقد جرى تحويل الموقوفين إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهما.
