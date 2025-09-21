عن "حزب الله" وسوريا... إليكم آخر تصريحات نتنياهو

Advertisement

قال خلال جلسة للحكومة اليوم الأحد، إن هناك تقدما في المفاوضات مع السوريين لكن ما زال الأمر بعيدا.وأضاف أن "انتصاراتنا على وفرت إمكانية لم تكن حتى في الخيال وهي إمكانية السلام مع جيراننا في ".وكانت تقارير إسرائيلي تحدثت عن اقتراب عقد الاتفاق الأمني بين وإسرائيل، كما رجحت التقارير العبرية والغربية أن يتم توقيع الاتفاق قبل الجمعية العامة المنتظرة للأمم المتحدة والتي سيحضرها الرئيس السوري أحمد .