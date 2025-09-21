31
عن "حزب الله" وسوريا... إليكم آخر تصريحات نتنياهو
Lebanon 24
21-09-2025
|
08:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
خلال جلسة للحكومة اليوم الأحد، إن هناك تقدما في المفاوضات مع السوريين لكن ما زال الأمر بعيدا.
وأضاف
نتنياهو
أن "انتصاراتنا على
حزب الله
وفرت إمكانية لم تكن حتى في الخيال وهي إمكانية السلام مع جيراننا في
الشمال
".
وكانت تقارير إسرائيلي تحدثت عن اقتراب عقد الاتفاق الأمني بين
سوريا
وإسرائيل، كما رجحت التقارير العبرية والغربية أن يتم توقيع الاتفاق قبل الجمعية العامة المنتظرة للأمم المتحدة والتي سيحضرها الرئيس السوري أحمد
الشرع
.
