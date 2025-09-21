31
لبنان
بكلمات مؤثرة... الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تنعى السفير السابق فؤاد غندور
Lebanon 24
21-09-2025
|
08:30
A-
A+
نعى رئيس
الجامعة اللبنانية
الثقافية في العالم عباس فواز، في بيان، السفير السابق لليبيريا في
لبنان
والأمين العام الأسبق للجامعة وعميد المغتربين اللبنانيين
فؤاد
عيسى
غندور، وقال: "فقد لبنان علمًا اغترابيًا من أعلام الإغتراب اللبناني، اتسمت حياته بالنضال والجهاد، والحضور الدائم واللافت. كان صوته صوت الحق، وكان رائداً من رواد الجامعة
اللبنانية
الثقافية في العالم وركناً أساسياً من أركانها. غلبه المرض وقضى تاركًا بصمات بيضاء حيثما حل، لم تفارقه الهموم والمصالح الإغترابية لحظة في حياته".
أضاف: "كان مناضلاً عنيداً للقضايا العادلة، ومناصراً دائماً للشعوب
الافريقية
التي أحب، إنه عميد المغتربين اللبنانيين السفير السابق لدولة ليبيريا
الأمين العام
الأسبق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم رئيس مجلس إدارة غلوب بنك، أنه الراحل فؤاد عيسى غندور (أبو تمام)".
وختم البيان: "بفقده خسرت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم حضوره، لكن إنجازاته وأفكاره محفورة في وجدان زملائه. رحمه الله وأسكنه الفسيح من جنانه، وكل العزاء للأهل في
النبطية
ولآل غندور الكرام ولمحبيه".
