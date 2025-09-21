Advertisement

لبنان

بكلمات مؤثرة... الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تنعى السفير السابق فؤاد غندور

Lebanon 24
21-09-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1419687-638940655952931108.png
Doc-P-1419687-638940655952931108.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 نعى رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز، في بيان، السفير السابق لليبيريا في لبنان والأمين العام الأسبق للجامعة وعميد المغتربين اللبنانيين فؤاد عيسى غندور، وقال: "فقد لبنان علمًا اغترابيًا من أعلام الإغتراب اللبناني، اتسمت حياته بالنضال والجهاد، والحضور الدائم واللافت. كان صوته صوت الحق، وكان رائداً من رواد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وركناً أساسياً من أركانها. غلبه المرض وقضى تاركًا بصمات بيضاء حيثما حل، لم تفارقه الهموم والمصالح الإغترابية لحظة في حياته".
Advertisement


أضاف: "كان مناضلاً عنيداً للقضايا العادلة، ومناصراً دائماً للشعوب الافريقية التي أحب، إنه عميد المغتربين اللبنانيين السفير السابق لدولة ليبيريا الأمين العام الأسبق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم رئيس مجلس إدارة غلوب بنك، أنه الراحل فؤاد عيسى غندور (أبو تمام)".



وختم البيان: "بفقده خسرت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم حضوره، لكن إنجازاته وأفكاره محفورة في وجدان زملائه. رحمه الله وأسكنه الفسيح من جنانه، وكل العزاء للأهل في النبطية ولآل غندور الكرام ولمحبيه". 
مواضيع ذات صلة
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تنعى أسعد فرنجية
lebanon 24
21/09/2025 18:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية تستنكر الهجوم على البطريرك الراعي!
lebanon 24
21/09/2025 18:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بورقة نعوة غير تقليدية.. فنان لبناني ينعى والدته بكلمات مؤثرة: "حبتكن كلكن صلولها" (صورة)
lebanon 24
21/09/2025 18:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مُقدّمة برامج وممثلة لبنانيّة تستذكر زوجها الراحل بكلمات مؤثّرة: اشتقتلك
lebanon 24
21/09/2025 18:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

رئيس الجامعة

الأمين العام

الافريقية

اللبنانية

النبطية

افريقية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:15 | 2025-09-21
11:02 | 2025-09-21
10:54 | 2025-09-21
10:27 | 2025-09-21
10:20 | 2025-09-21
10:06 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24