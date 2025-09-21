عبدالله: العواصف مهما اشتدت لن تنال من عزيمتنا واشتراكيّتنا

Advertisement

كتب النائب على منصة "أكس": "ها هو حزبنا التقدمي ينطلق قدما بقيادته الجديدة وبدم جديد من كل ارجاء الوطن، متسلحا بفكر المعلم، مرتكزا على الأرث السياسي الاستثنائي والقيادي للوليد، موجها رسالة للقاصي والداني على لسان رئيسه ، بأن العواصف مهما اشتدت، لن تنال من عزيمتنا واشتراكيتنا الانسانية نهجا!".