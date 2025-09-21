Advertisement

لبنان

عبدالله: العواصف مهما اشتدت لن تنال من عزيمتنا واشتراكيّتنا

Lebanon 24
21-09-2025 | 09:03
كتب النائب بلال عبد الله على منصة "أكس": "ها هو حزبنا التقدمي الاشتراكي ينطلق قدما بقيادته الجديدة وبدم جديد من كل ارجاء الوطن، متسلحا بفكر المعلم، مرتكزا على الأرث السياسي الاستثنائي والقيادي للوليد، موجها رسالة للقاصي والداني على لسان رئيسه تيمور، بأن العواصف مهما اشتدت، لن تنال من عزيمتنا واشتراكيتنا الانسانية نهجا!".
