لبنان

الجيش فجّر درون إسرائيلية سقطت في عيتا الشعب

Lebanon 24
21-09-2025 | 09:05
قامت عناصر من فوج الهندسة في الجيش بتفجير درون إسرائيلية سقطت عند مدخل بلدة عيتا الشعب.
عيتا الشعب

إسرائيل

الهند

درون

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24