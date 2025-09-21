عز الدين تطلق من صور سلسلة دورات وورش في الذكاء الاصطناعي

Advertisement

أطلقت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائبة عناية ، سلسلة جديدة من الدورات المجانية وورش العمل الحضورية في مجال ، وذلك بالتعاون بين مبادرة "معًا من أجل ، معًا من أجل الإنسان" وشركة Zaka AI، في ثانوية صور الرسمية المختلطة.حضر الفعالية الى جانب عز الدين، المسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في اقليم جبل عامل علي اسماعيل، بلدية صور شرف الدين وأعضاء من بلدية صور، رئيس الشبكة المدرسية في قضاء صور فهد ديب وعدد من رؤساء المؤسسات التربوية والأساتذة وطلاب الجامعات.وأشارت عز الدين في كلمتها إلى أن "إطلاق هذه السلسلة يأتي ضمن رؤية واضحة تهدف إلى تعريف الشباب بأسس الذكاء الاصطناعي وتنمية قدراتهم ليكونوا من صانعي المحتوى في هذا المجال، لا مجرد مستهلكين". وقالت: "إن هذا اللقاء هو بداية مسار تفاعلي ومستمر يتم الاستماع فيه إلى احتياجات المشاركين ما ينعكس فائدة عملية على مختلف مجالات حياتهم. هذا المشروع سنمضي به بخطى ثابتة لأن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي يشهد قفزات في هذا المجال، مع امكانية التطبيق في كل مجالات الحياة المهنية والإدارية وحتى في الزراعة والصناعة".أضافت: "رغم وجود قلق تجاه في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية ومنع خاصة في الجنوب اللبناني، إلا أن التدريب على الذكاء الاصطناعي يبقى من الأولويات لأنه أكثر من ضرورة في هذه الأيام، وهو بمثابة محو للأمية في هذا العالم، ويؤمن امتلاك أدوات لمفاتيح المستقبل، سواء على الصعيد الفردي لجهة بناء القدرات او على الصعيد الوطني لجهة استخدامه في الإدارة وبناء العلاقة بين المواطن والدولة وغيرها، كما يساعد على مواجهة التحديات الخارجية والتواصل مع الخارج".وختمت بدعوة الشباب خاصة في الجنوب الى "بذل جهد أكبر لامتلاك هذه القدرات وتطوير امكاناتنا وعلومنا واختصاصاتنا وتجارتتا وعملنا وللمحافظة على أمننا الشخصي وخصوصياتنا ومواجهة كل التحديات وبالتالي ردم الفجوة التي نعاني منها".