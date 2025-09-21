Advertisement

لبنان

بعد الجريمة التي وقعت في عكار... سليمان يطالب قوى الأمن بهذا الأمر

Lebanon 24
21-09-2025 | 09:13
 كتب النائب محمد سليمان، اليوم الأحد، عبر حسابه على منصة "أكس":
"جريمة حاقدة في وضح النهار أودت بحياة الشاب العكاري عمر الأشقر، ارتكبتها مجموعة وحوش مجرمة لم تَهب الدولة ولا أجهزتها.المطلوب من القوى الأمنية كشف المجرمين ومن يغطيهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم. لبنان وطن لجميع أبنائه، وليس ملك مجموعات عنصرية حاقدة، وعلى الدولة أن تفرض هيبتها وسلطتها على الجميع."
