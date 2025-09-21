Advertisement

لبنان

رئيس اتحاد نقابات عمال الشمال من لارنكا: نحرص على حماية اليد العاملة البشرية

Lebanon 24
21-09-2025 | 08:39
A-
A+
Doc-P-1419697-638940685317320369.png
Doc-P-1419697-638940685317320369.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 شارك رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال شادي السيد في لارنكا – قبرص، في أعمال مؤتمر اتحاد النقابات العالمي للأعضاء والأصدقاء في الوطن العربي.
Advertisement

وقال في كلمة أمام المشاركين: "ان مفهوم العمالة يكاد يتغير يوما بعد يوم وتكاد الموازين كلها تختلف اختلافا كاملا وتاما عما كانت عليه في السابق، لذلك فان الامور تبدو بحاجة الى التعاطي النوعي في مقاربة المتغيرات على مستوى العالم . وينبغي ان نحرص بعزم وقوة على حماية اليد العاملة البشرية في مواجهة التطور الخطير للتكنولوجيا وللرجال الاليين وللبرامج المرتبطة بالمصانع الكبرى التي لا تحتاج الى ايد عاملة ، بل الى مشرف واحد او يكاد . لذلك فان المعضلة هنا هي في الحفاظ على اليد العاملة وعلى مصيرها وعلى مصير البشرية بشكل عام. هل ندرك ان العامل قد تحول فقط الى مراقبة شاشة سواء في المنزل او حتى في المصنع او مكان العمل؟ ان هذا التطور الخطير دقيق جدا وينبغي ان نراعيه وان نواجهه بميزان دقيق يشبه الى حد بعيد ميزان تجار الذهب. وبعد فاننا في العالم العربي نشهد حروبا متنقلة من السودان الى سوريا الى اليمن ومرورا بلبنان" .

أضاف: "ان الحروب التي شهدتها هذه الدول قد نجم عنها الكثير من المشاكل العمالية والكثير من المشاكل المرتبطة بالعمال في هذه الدول، فقضى منهم شهداء وخسر الالاف منهم اعمالهم وتشتتوا في انحاء العالم ، ومنهم من غرق في جوف البحر وهو ينتقل بطريقة غير شرعية الى دول أوروبية او غربية بحثا عن رزق جديد. ان هذه التحديات وهذه الحروب تستدعي من العالم اجمع ان ينظر الى هذه الدول المنكوبة بعين من العناية والرأفة والاهتمام، فيجب ان يصار الى خطة دولية تنقذ اليد العاملة التي تضررت وتعيدها الى عملها وتوفر فرص عمل متكافئة مع متطلبات المرحلة واعادة الاعمار. واذا كانت سوريا تشهد بعض الانتعاش فان الازمات لا تزال تحيط بواقعها وخاصة بواقع العمال والصراعات والمصانع، ووجود يدها العاملة في لبنان كانت من جوانب الازمة المستفحلة جراء النزوح السوري، متمنين ان تعود سوريا الى الحياة بشكل كامل. كما ان اليمن تصارع كما السودان ولبنان".

وتابع: "دعوني أخبركم ان بلدنا الحبيب لم يتعاف بعد وان الازمة لا تزال ترخي بتاثيرها على اليد العاملة وعلى الموظفين في القطاعين العام والخاص، اي موظفي الدولة وموظفي القطاعات الحرة ، وهذا الامر انتج حالة فقر قوية في لبنان ، بحيث ان الطبقة الوسطى التي كانت تتشكل في معظمها من اليد العاملة انهارت وتتشكل في مكانها طبقة اخرى لا تشبه تلك التي كانت تبذل الغالي والرخيص لبقائها ونجاحها، لذلك فان لبنان يحتاج من الوطن العربي الى مبادرات لم نشهدها بعد حتى الساعة، والى دعم حقيقي للقطاعات كافة لكي يستعيد حياته واعماله ونشاطه وازدهاره وهذا الامر واجب لتلك الدول التي تعلن في كل مناسبة استعدادها للوقوف الى جانب لبنان، واجبها ان تترجم مواقفها على ارض الواقع. وانا انقل اليكم في هذا اللقاء اوجاع الحركة النقابية في لبنان وازمات تضيق على كل العمال لا بل تكاد تطبق عليها . ان لبنان اليوم رسالة الم ووجع ورسالة دمار في جزء كبير من اراضيه نتيجة الاعتداءات الاسرائيليه المستمرة حتى يومنا هذا والتي تستهدف العمال يوما بعد يوم في اماكن عملهم في الجنوب وفي الضاحية الجنوبية لبيروت وفي البقاع ، لذلك فاننا نرفع الصوت من هنا عل الصوت يصل الى اذان صاغية في العالمين العربي والغربي" .

وقال: "ان عمالا قد قضوا ايضا في غزة وهم يتمسكون بأرضهم وبفرص عملهم وحياتهم ولكن النار كانت اسرع اقرب اليهم من حبل الوريد. فدعونا نقف اليوم لحظة وجدانية لصالح غزة وعمال غزة وابناء غزة، عسانا نعطيهم شيئا مما يستحقون ولو بشكل معنوي ومن هنا أعلن كامل تضامننا مع عمال وشعب فلسطين مطالبين كقوة شعبية أممية بوقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس. وكذلك لا ننسى القصف العشوائي على اليمن وبناها التحتية والموانئ البحرية والطاقة الكهربائية".

وختم: "ان اتحاد عمال لبنان الشمالي يتشرف بانتمائه لاتحاد النقابات العالمي هذا الاتحاد الذي طالما يدافع عن حقوق الطبقة العاملة ضد استغلال الإنسان لأخيه الإنسان".

 
مواضيع ذات صلة
اتحاد النقابات: موازنة 2026 تخلو من أي زيادات أو تقديمات للعاملين
lebanon 24
21/09/2025 18:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري عرض مع وفد اتحاد نقابات عمال فلسطين قضايا حياتية ومعيشية
lebanon 24
21/09/2025 18:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد نقابات مستخدمي وعمال البترول ناشد المعنيين تفعيل منشآت الزهراني وطرابلس
lebanon 24
21/09/2025 18:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة العمال في الشمال تحذر المؤسسات التجارية من طرد العمال الطرابلسيين
lebanon 24
21/09/2025 18:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس اتحاد

في المنزل

الشمالي

البقاع

فلسطين

أوروبي

بيروت

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:15 | 2025-09-21
11:02 | 2025-09-21
10:54 | 2025-09-21
10:27 | 2025-09-21
10:20 | 2025-09-21
10:06 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24