بشأن دعم الجيش.. هذا ما تبلّغه لبنان من أورتاغوس

Advertisement

كشف مصدر سياسي لـ"العربية" أن الموفدة الأميركية اطلعت على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة سحب السلاح التي تمتد حتى نهاية العام الحالي.يأتي ذلك بعيد مشاركة أورتاغوس اليوم الأحد، في اجتماع على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين وإسرائيل في .كما أشار المصدر إلى أن الجانب اللبناني أبلغ أورتاغوس أن بخروقاتها المتكررة قد تعيق تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، في حين أكد المصدر أن الموفدة الأميركية، تعاطت بإيجابية مع المخاوف .كما لفت إلى أن أورتاغوس أبلغت لبنان عن اهتمام أميركي واسع بدعم مطلق للجيش اللبناني وتنفيذه خطة حصر السلاح بيد الدولة.إلى ذلك، كشف المصدر أن لبنان طالب بمساعدة تقنية لتنفيذ الخطة بدءا من المرحلة الأولى. وشدد على أن وجود أورتاغوس في لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية مؤشر على دعم سياسي أميركي للجيش.