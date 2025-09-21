Advertisement

بشأن دعم الجيش.. هذا ما تبلّغه لبنان من أورتاغوس

Lebanon 24
21-09-2025 | 09:32
كشف مصدر سياسي لـ"العربية" أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس اطلعت على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة سحب السلاح التي تمتد حتى نهاية العام الحالي.
Advertisement

يأتي ذلك بعيد مشاركة أورتاغوس اليوم الأحد، في اجتماع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في الناقورة.

كما أشار المصدر إلى أن الجانب اللبناني أبلغ أورتاغوس أن إسرائيل بخروقاتها المتكررة قد تعيق تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، في حين أكد المصدر أن الموفدة الأميركية، تعاطت بإيجابية مع المخاوف اللبنانية.

كما لفت إلى أن أورتاغوس أبلغت لبنان عن اهتمام أميركي واسع بدعم مطلق للجيش اللبناني وتنفيذه خطة حصر السلاح بيد الدولة.

إلى ذلك، كشف المصدر أن لبنان طالب بمساعدة تقنية لتنفيذ الخطة بدءا من المرحلة الأولى. وشدد على أن وجود أورتاغوس في لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية مؤشر على دعم سياسي أميركي للجيش.
