Advertisement

لبنان

تمام سلام استقبل بن فرحان... هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
21-09-2025 | 10:06
A-
A+
Doc-P-1419705-638940719768470341.jpg
Doc-P-1419705-638940719768470341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الرئيس تمام سلام، بعد ظهر اليوم في منزله في المصيطبة، الامير يزيد بن فرحان، في حضور السفير السعودي في لبنان الدكتور وليد بخاري ونجل الرئيس سلام صائب سلام. وجرى عرض الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تمام سلام استقبل وفد جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت لبحث الشؤون البيروتية
lebanon 24
21/09/2025 18:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر استقبل السفير السعودي.. هذا ما تمّ بحثه
lebanon 24
21/09/2025 18:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين الرئيس عون وبن فرحان في بعبدا... هذا ما تمّ بحثه
lebanon 24
21/09/2025 18:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هيكل استقبل كوبر.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
21/09/2025 18:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24

السفير السعودي

يزيد بن فرحان

وليد بخاري

تمام سلام

صائب سلام

رئيس سلام

بن فرحان

لبنان وا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:15 | 2025-09-21
11:02 | 2025-09-21
10:54 | 2025-09-21
10:27 | 2025-09-21
10:20 | 2025-09-21
10:03 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24