Advertisement

لبنان

غارة على بنت جبيل... وسقوط شهداء من بينهم أطفال

Lebanon 24
21-09-2025 | 10:03
A-
A+
Doc-P-1419706-638940720997438401.jpg
Doc-P-1419706-638940720997438401.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في حي المسلخ ببنت بجبيل.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على مدينة بنت جبيل أدت في حصيلة أولية إلى سقوط خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب شخصان بجروح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: شهيد بغارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في عيتا الشعب قضاء بنت جبيل
lebanon 24
21/09/2025 18:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدف برج قلاوية-بنت جبيل
lebanon 24
21/09/2025 18:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": أنباء عن غارة بين بنت جبيل وعيناثا
lebanon 24
21/09/2025 18:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان إسرائيلي عن غارة بنت جبيل
lebanon 24
21/09/2025 18:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

الإسرائيلي

بنت جبيل

إسرائيل

على بن

شهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:15 | 2025-09-21
11:02 | 2025-09-21
10:54 | 2025-09-21
10:27 | 2025-09-21
10:20 | 2025-09-21
10:06 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24