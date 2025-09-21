غارة على بنت جبيل... وسقوط شهداء من بينهم أطفال

Advertisement

استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في حي المسلخ ببنت بجبيل.وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو بمسيرة على مدينة أدت في حصيلة أولية إلى سقوط خمسة من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب شخصان بجروح.