شحادة من راشيا: التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي لم يعودا خيارًا بل ضرورة

Advertisement

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، شدّد شحادة على أن التحول الرقمي وثورة لم تعودا خيارًا بل ضرورة، معتبرًا أن المركز الجديد يأتي في توقيت بالغ الأهمية ليكون مساحة للإبداع، ومنصة لدعم الأفكار الريادية، وفرصة لتعزيز المهارات الرقمية خصوصًا لدى الشباب الذين وصفهم بأنهم " الحقيقية".وأشار شحادة إلى أن افتتاح المركز في منطقة نائية جغرافيًا، لكنها غنية بالطموح والرؤية، يؤكد أن التنمية يجب أن تكون شاملة على مساحة كل ، وأن الابتكار لا يقتصر على المدن الكبرى بل يبدأ من كل قرية وبلدة في لبنان.وفي السياق أكد شحادة أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية بل رافعة للتنمية المستدامة إذا ما أُحسن استخدامه، مشيدًا بمبادرة الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم وبجهود كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع الذي سيكون "منارة للمعرفة وجسرًا يربط الطاقات الشابة بمستقبل أكثر إشراقًا وإنصافًا".وختم شحادة كلمته بالقول: "هذا المركز يثبت أن الابتكار لا يعرف جغرافيا، وأن لبنان قادر على أن يصنع مستقبله انطلاقًا من كل بقعة من أرضه".