وزير الصحة تفقد مركز نزيه البزري للرعاية الصحية الأولية

Advertisement

وجال الوزير ناصر الدين في أقسام المركز واطلع على سير العمل والخدمات الصحية المقدمة لأبناء صيدا والجوار، كما استمع إلى شرح مفصل حول أبرز الاحتياجات والتحديات التي يواجهها المركز لتطوير خدماته الطبية والاجتماعية.وبحسب بيان من مكتب البزري، أعرب الوزير ناصر الدين عن تقديره لجمعية المواساة ولدور مركز الدكتور نزيه البزري في خدمة الأهالي، معتبرًا أنه "نموذج يحتذى به في الشراكة بين المجتمع المحلي والأهلي والدولة ".