31
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
33
o
جونية
31
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الصحة تفقد مركز نزيه البزري للرعاية الصحية الأولية
Lebanon 24
21-09-2025
|
10:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار
وزير الصحة
العامة ركان ناصر الدين جمعية المواساة في
صيدا
، حيث تفقد مركز الدكتور نزيه البزري للرعاية الصحية الأولية. وكان في استقباله النائب الدكتور
عبد الرحمن
البزري، رئيسة الجمعية رلى الشماع أنصاري، وأعضاء الهيئة الإدارية.
Advertisement
وجال الوزير ناصر الدين في أقسام المركز واطلع على سير العمل والخدمات الصحية المقدمة لأبناء صيدا والجوار، كما استمع إلى شرح مفصل حول أبرز الاحتياجات والتحديات التي يواجهها المركز لتطوير خدماته الطبية والاجتماعية.
وبحسب بيان من مكتب البزري، أعرب الوزير ناصر الدين عن تقديره لجمعية المواساة ولدور مركز الدكتور نزيه البزري في خدمة الأهالي، معتبرًا أنه "نموذج يحتذى به في الشراكة بين المجتمع المحلي والأهلي والدولة
اللبنانية
".
وأكد حرص
وزارة الصحة
على دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تسهم في تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي.
وفي ختام الزيارة، دوّن الوزير ناصر الدين كلمة في السجل الذهبي للجمعية، مشيدا بمزايا "طبيب الفقراء الراحل الدكتور نزيه البزري ودوره الإنساني".
مواضيع ذات صلة
في صيدا.. مركز نزيه البزري ينظم يومًا صحيًا مجانيًا
Lebanon 24
في صيدا.. مركز نزيه البزري ينظم يومًا صحيًا مجانيًا
21/09/2025 18:20:22
21/09/2025 18:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين تفقد والمديرة الاقليمية لمنظمة الصحة مراكز الرعاية في الضاحية
Lebanon 24
ناصر الدين تفقد والمديرة الاقليمية لمنظمة الصحة مراكز الرعاية في الضاحية
21/09/2025 18:20:22
21/09/2025 18:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة تفقد برفقة بهية الحريري المركز الطبي في صيدا: نموذج متقدم وهناك توجه لدعمها
Lebanon 24
وزير الصحة تفقد برفقة بهية الحريري المركز الطبي في صيدا: نموذج متقدم وهناك توجه لدعمها
21/09/2025 18:20:22
21/09/2025 18:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ورشة عمل مشتركة بعنوان "الرعاية الصحّية الأولية والوقائية للنزلاء" في سجن زغرتا
Lebanon 24
ورشة عمل مشتركة بعنوان "الرعاية الصحّية الأولية والوقائية للنزلاء" في سجن زغرتا
21/09/2025 18:20:22
21/09/2025 18:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة اللبنانية
وزارة الصحة
عبد الرحمن
وزير الصحة
اللبنانية
الرحمن
لبنان
الذهب
تابع
قد يعجبك أيضاً
البعريني: أمن الناس وكرامتهم خط أحمر
Lebanon 24
البعريني: أمن الناس وكرامتهم خط أحمر
11:02 | 2025-09-21
21/09/2025 11:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة بنت جبيل... إليكم هذه المعلومات عن الشهداء والجرحى (صور)
Lebanon 24
غارة بنت جبيل... إليكم هذه المعلومات عن الشهداء والجرحى (صور)
10:54 | 2025-09-21
21/09/2025 10:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة من راشيا: التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي لم يعودا خيارًا بل ضرورة
Lebanon 24
شحادة من راشيا: التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي لم يعودا خيارًا بل ضرورة
10:20 | 2025-09-21
21/09/2025 10:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تمام سلام استقبل بن فرحان... هذا ما تمّ بحثه
Lebanon 24
تمام سلام استقبل بن فرحان... هذا ما تمّ بحثه
10:06 | 2025-09-21
21/09/2025 10:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة على بنت جبيل... وسقوط شهداء من بينهم أطفال
Lebanon 24
غارة على بنت جبيل... وسقوط شهداء من بينهم أطفال
10:03 | 2025-09-21
21/09/2025 10:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
15:44 | 2025-09-20
20/09/2025 03:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"تغييرات" داخل "حزب الله"
Lebanon 24
"تغييرات" داخل "حزب الله"
13:56 | 2025-09-20
20/09/2025 01:56:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
11:02 | 2025-09-21
البعريني: أمن الناس وكرامتهم خط أحمر
10:54 | 2025-09-21
غارة بنت جبيل... إليكم هذه المعلومات عن الشهداء والجرحى (صور)
10:20 | 2025-09-21
شحادة من راشيا: التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي لم يعودا خيارًا بل ضرورة
10:06 | 2025-09-21
تمام سلام استقبل بن فرحان... هذا ما تمّ بحثه
10:03 | 2025-09-21
غارة على بنت جبيل... وسقوط شهداء من بينهم أطفال
09:41 | 2025-09-21
لقاء نقابي لبناني – ليبي في لارنكا.. هذا ما جرى بحثه
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 18:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 18:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 18:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24