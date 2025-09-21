Advertisement

لبنان

وزير الصحة تفقد مركز نزيه البزري للرعاية الصحية الأولية

Lebanon 24
21-09-2025 | 10:27
 زار وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين جمعية المواساة في صيدا، حيث تفقد مركز الدكتور نزيه البزري للرعاية الصحية الأولية. وكان في استقباله النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، رئيسة الجمعية رلى الشماع أنصاري، وأعضاء الهيئة الإدارية.
وجال الوزير ناصر الدين في أقسام المركز واطلع على سير العمل والخدمات الصحية المقدمة لأبناء صيدا والجوار، كما استمع إلى شرح مفصل حول أبرز الاحتياجات والتحديات التي يواجهها المركز لتطوير خدماته الطبية والاجتماعية.


وبحسب بيان من مكتب البزري، أعرب الوزير ناصر الدين عن تقديره لجمعية المواساة ولدور مركز الدكتور نزيه البزري في خدمة الأهالي، معتبرًا أنه "نموذج يحتذى به في الشراكة بين المجتمع المحلي والأهلي والدولة اللبنانية".

وأكد حرص وزارة الصحة على دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تسهم في تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي.


وفي ختام الزيارة، دوّن الوزير ناصر الدين كلمة في السجل الذهبي للجمعية، مشيدا بمزايا "طبيب الفقراء الراحل الدكتور نزيه البزري ودوره الإنساني".
