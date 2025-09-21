Advertisement

لبنان

البعريني: أمن الناس وكرامتهم خط أحمر

Lebanon 24
21-09-2025 | 11:02
 دان النائب وليد البعريني، خلال تأديته واجب العزاء بالفقيد عمر محمد الأشقر، "هذه الجريمة البشعة، إذ قُتل بدمٍ بارد في منطقة الرابية خلال سعيه وراء لقمة عيشه".
وأكد أن "أمن الناس وكرامتهم خط أحمر"، مشددا على أنه "إلى جانب أهل الفقيد وأبناء المنطقة حتى كشف المجرمين وإنزال أشد العقوبات بحقهم".

وطالب الأجهزة الأمنية والقضائية ب"التحرّك الفوري والجدّي لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة الفاعلين"، وختم: "رحم الله فقيدنا الغالي، وحمى الله عكّار وأبناءها ولبنان من كلّ سوء".
