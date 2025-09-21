البعريني: أمن الناس وكرامتهم خط أحمر

Advertisement

دان النائب ، خلال تأديته واجب العزاء بالفقيد عمر ، "هذه الجريمة البشعة، إذ قُتل بدمٍ بارد في منطقة خلال سعيه وراء لقمة عيشه".وأكد أن "أمن الناس وكرامتهم خط أحمر"، مشددا على أنه "إلى جانب أهل الفقيد وأبناء المنطقة حتى كشف المجرمين وإنزال أشد بحقهم".وطالب والقضائية ب"التحرّك الفوري والجدّي لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة الفاعلين"، وختم: "رحم الله فقيدنا ، وحمى الله عكّار وأبناءها ولبنان من كلّ سوء".