غارة بنت جبيل... إليكم هذه المعلومات عن الشهداء والجرحى (صور)

أسفرت غارة شنّتها مسيّرة إسرائيلية على دراجة نارية في عن سقوط 5 من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب شخصان بجروح.ووفق المعلومات، فالشهداء هم شادي صبحي شرارة وزوجته و طفلاه وهم من حملة الجنسية الأميركية، بالإضافة إلى مروة وهو من سكان بلدة الجنوبية و ليس لديه نشاط عسكري.