لبنان

غارة بنت جبيل... إليكم هذه المعلومات عن الشهداء والجرحى (صور)

Lebanon 24
21-09-2025 | 10:54
أسفرت غارة شنّتها مسيّرة إسرائيلية على دراجة نارية في بنت جبيل عن سقوط 5 شهداء من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب شخصان بجروح.
ووفق المعلومات، فالشهداء هم شادي صبحي شرارة وزوجته و طفلاه وهم من حملة الجنسية الأميركية، بالإضافة إلى الشهيد محمد مروة وهو من سكان بلدة الحوش الجنوبية و ليس لديه نشاط عسكري.
 
 
 
