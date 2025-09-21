عون عن مجزرة بنت جبيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا

Advertisement

يأتي ذلك عقب غارة شنّتها مسيّرة إسرائيلية على دراجة نارية في بنت نتج عنها سقوط 5 من بينهم ثلاثة أطفال.وخلال تواجد عون في ، لالقاء كلمة امام للأمم المتحدة، قال:" فيما نحن في نيويورك للبحث في قضايا السلام وحقوق الانسان، ها هي اسرائيل تمعن في انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية عبر ارتكابها مجزرة جديدة في بنت جبيل ذهب ضحيتها خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال".أَضاف:" من نيويورك نناشد المجتمع الدولي الذي يتواجد قادته في اروقة بذل كل الجهود لوقف الانتهاكات للقرارات الدولية، لا سيما الدول الراعية لإعلان ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، والضغط على اسرائيل للانسحاب من الأراضي والتزام الإعلان المذكور".ختم:" فلا سلام فوق دماء أطفالنا".