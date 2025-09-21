Advertisement

لبنان

عون عن مجزرة بنت جبيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا

Lebanon 24
21-09-2025 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1419728-638940756152224229.png
Doc-P-1419728-638940756152224229.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون قادة المجتمع الدولي لبذل كل الجهود لوقف الانتهاكات للقرارات الدولية التي تقوم بها إسرائيل.
Advertisement

يأتي ذلك عقب غارة شنّتها مسيّرة إسرائيلية على دراجة نارية في بنت جبيل نتج عنها سقوط 5 شهداء من بينهم ثلاثة أطفال.

وخلال تواجد عون في نيويورك، لالقاء كلمة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال:" فيما نحن في نيويورك للبحث في قضايا السلام وحقوق الانسان، ها هي اسرائيل تمعن في انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية عبر ارتكابها مجزرة جديدة في بنت جبيل ذهب ضحيتها خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال".

أَضاف:" من نيويورك نناشد المجتمع الدولي الذي يتواجد قادته  في اروقة الأمم المتحدة بذل كل الجهود لوقف الانتهاكات للقرارات الدولية، لا سيما الدول الراعية لإعلان ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، والضغط على اسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية والتزام الإعلان المذكور".
 
ختم:" فلا سلام فوق دماء أطفالنا".
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: لا سلام فوق دماء أطفالنا
lebanon 24
22/09/2025 01:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يدين مجزرة بنت جبيل: دماء اللبنانيين الذي يحملون الجنسية الأميركية برسم "من كان مجتمعاً في الناقورة"
lebanon 24
22/09/2025 01:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
شخصيات سياسية ورسمية تدين مجزرة بنت جبيل
lebanon 24
22/09/2025 01:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مجزرة بنت جبيل.. دعوة لإقفال المدارس غدًا
lebanon 24
22/09/2025 01:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمعية العامة

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

جوزاف عون

اللبنانية

الجمهوري

إسرائيل

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-09-21
16:47 | 2025-09-21
16:14 | 2025-09-21
16:00 | 2025-09-21
15:44 | 2025-09-21
15:34 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24