شادي السيّد يطالب بكشف ملابسات مقتل عمر الأشقر

طالب رئيس والمستخدمين في النقيب شادي السيّد بكشف ملابسات مقتل الشاب عمر الأشقر من قرية – ، إثر اعتداء من قطاع طرق في منطقة ، داعياً إلى توقيف الفاعلين وإنزال أشد بهم، مؤكداً أن الأمن والتسيّب لا يلتقيان.وتساءل السيّد عن الإجراءات الأمنية المتخذة في الرابية، التي يقطنها عدد كبير من المسؤولين بينهم رئيس سابق، معتبراً أن هذه الإجراءات لا يجب أن تقتصر على حماية الشخصيات السياسية فقط، بل أن تشمل أيضاً المواطنين العاديين.وختم بتوجيه التعازي إلى عائلة الفقيد، مطالباً بتوضيح سريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث مماثلة.