لبنان

شادي السيّد يطالب بكشف ملابسات مقتل عمر الأشقر

Lebanon 24
21-09-2025 | 11:32
طالب رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيّد بكشف ملابسات مقتل الشاب عمر الأشقر من قرية عين الذهبعكار، إثر اعتداء من قطاع طرق في منطقة الرابية، داعياً إلى توقيف الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم، مؤكداً أن الأمن والتسيّب لا يلتقيان.
وتساءل السيّد عن الإجراءات الأمنية المتخذة في الرابية، التي يقطنها عدد كبير من المسؤولين بينهم رئيس جمهورية سابق، معتبراً أن هذه الإجراءات لا يجب أن تقتصر على حماية الشخصيات السياسية فقط، بل أن تشمل أيضاً المواطنين العاديين.

وختم بتوجيه التعازي إلى عائلة الفقيد، مطالباً الأجهزة الأمنية بتوضيح سريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث مماثلة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24