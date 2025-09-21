Advertisement

لبنان

سلام: ما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين

Lebanon 24
21-09-2025 | 11:59
كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على "أكس": "ترتكب إسرائيل مجزرة جديدة في بنت جبيل ذهب ضحيتها خمسة شهداء، بينهم ثلاثة أطفال: سيلين، هادي، وأسيل".
أضاف:" إن ما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين، ورسالة ترهيب تستهدف أهلنا العائدين إلى قراهم في الجنوب. على المجتمع الدولي إدانة اسرائيل باشد العبارات لانتهاكها المتكرر للقرارات الدولية وللقانون الدولي، وعلى الدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية، ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى".

ختم:" رحم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته".
