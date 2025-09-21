29
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سلام: ما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين
Lebanon 24
21-09-2025
|
11:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رئيس الحكومة
نواف سلام
عبر حسابه على "أكس": "ترتكب
إسرائيل
مجزرة جديدة في
بنت جبيل
ذهب ضحيتها خمسة
شهداء
، بينهم ثلاثة أطفال: سيلين، هادي، وأسيل".
Advertisement
أضاف:" إن ما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين، ورسالة ترهيب تستهدف أهلنا العائدين إلى قراهم في الجنوب. على
المجتمع الدولي
إدانة اسرائيل باشد العبارات لانتهاكها المتكرر للقرارات الدولية وللقانون الدولي، وعلى الدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية، ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا، والانسحاب من الأراضي
اللبنانية
المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى".
ختم:" رحم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته".
مواضيع ذات صلة
حيدر: مجزرة بنت جبيل جريمة حرب موصوفة
Lebanon 24
حيدر: مجزرة بنت جبيل جريمة حرب موصوفة
22/09/2025 01:08:16
22/09/2025 01:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: إجراءات نتنياهو في إدارة المساعدات وسياسة التجويع التي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا جرائم حرب موصوفة
Lebanon 24
حماس: إجراءات نتنياهو في إدارة المساعدات وسياسة التجويع التي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا جرائم حرب موصوفة
22/09/2025 01:08:16
22/09/2025 01:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الحشيمي: تخوين نواف سلام جريمة سياسية وترداد لرواية نتنياهو
Lebanon 24
الحشيمي: تخوين نواف سلام جريمة سياسية وترداد لرواية نتنياهو
22/09/2025 01:08:16
22/09/2025 01:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاة صليبا تحذر: أي محاولة لإطلاق سراح سلامة جريمة في حق اللبنانيين
Lebanon 24
نجاة صليبا تحذر: أي محاولة لإطلاق سراح سلامة جريمة في حق اللبنانيين
22/09/2025 01:08:16
22/09/2025 01:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع الدولي
نواف سلام
اللبنانية
بنت جبيل
إسرائيل
الراعي
لبنان
شهداء
تابع
قد يعجبك أيضاً
لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أرجأت جلستها
Lebanon 24
لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أرجأت جلستها
16:56 | 2025-09-21
21/09/2025 04:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: مكتبي مفتوح لأبناء العسكريين المتقاعدين
Lebanon 24
عبد المسيح: مكتبي مفتوح لأبناء العسكريين المتقاعدين
16:47 | 2025-09-21
21/09/2025 04:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
260 دراجًا يزيّنون شوارع جزين
Lebanon 24
260 دراجًا يزيّنون شوارع جزين
16:14 | 2025-09-21
21/09/2025 04:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصيات سياسية ورسمية تدين مجزرة بنت جبيل
Lebanon 24
شخصيات سياسية ورسمية تدين مجزرة بنت جبيل
16:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
23:12 | 2025-09-20
20/09/2025 11:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:56 | 2025-09-21
لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أرجأت جلستها
16:47 | 2025-09-21
عبد المسيح: مكتبي مفتوح لأبناء العسكريين المتقاعدين
16:14 | 2025-09-21
260 دراجًا يزيّنون شوارع جزين
16:00 | 2025-09-21
شخصيات سياسية ورسمية تدين مجزرة بنت جبيل
15:44 | 2025-09-21
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:34 | 2025-09-21
منيمنة يدين جريمة بنت جبيل ويطالب الحكومة بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 01:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 01:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 01:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24