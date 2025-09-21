29
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فضل الله: الاعتداءات لن تدفع شعبنا إلى التخلي عن أرضه
Lebanon 24
21-09-2025
|
12:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر النائب
حسن فضل الله
أن لجنة مراقبة وقف النار، تحولت إلى شاهد زور على انتهاك العدو الدائم لاتفاق وقف النار.
Advertisement
وقال في تصريح له:" العدو الاسرائيلي "ارتكب العدو الاسرائيلي جريمة موصوفة ضد المدنيين وبينهم أطفال، في
بنت جبيل
، ليضيف إلى سجله مزيدا من الجرائم التي تقع تحت نظر لجنة مراقبة وقف النار، التي تحولت إلى شاهد زور على انتهاك العدو الدائم لاتفاق وقف النار، وهي اللجنة التي لم تشكل أي ضمانة للبنان، بينما
الدولة اللبنانية
تقف في أحسن الأحوال عاجزة عن القيام بأي خطوة عملية، ولعل صرخة الجنوبيين المحقة تصل إلى أسماع المسؤولين ليتحركوا من أجل وقف هذه الاستباحة لدمائهم الطاهرة، وقد ثبت لهم مرة أخرى أن اللجوء إلى الحماية الرسمية برعاية دولية لم يوفر لهم الأمن والاستقرار".
أضاف:" إن كل هذه الاعتداءات وأعمال القتل التي يمارسها العدو لن تدفع شعبنا إلى التخلي عن أرضه وحقوقه، وتزيد أهل الجنوب تمسكا بخيار
المقاومة
لأنه الخيار الذي حرر الأرض وحمى شعبها".
مواضيع ذات صلة
ويتكوف لفوكس نيوز: الرئيس ترامب قال إن قرار التخلي عن أراض أوكرانية هو قرار أوكراني صرف
Lebanon 24
ويتكوف لفوكس نيوز: الرئيس ترامب قال إن قرار التخلي عن أراض أوكرانية هو قرار أوكراني صرف
22/09/2025 01:08:31
22/09/2025 01:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعد قائد فيلق القدس لشؤون التنسيق الإيراني: سلاح حزب الله والشعب اللبناني هو وسيلة الدفاع عن أرضه والمقاومة لن تكون منزوعة السلاح أبدا
Lebanon 24
مساعد قائد فيلق القدس لشؤون التنسيق الإيراني: سلاح حزب الله والشعب اللبناني هو وسيلة الدفاع عن أرضه والمقاومة لن تكون منزوعة السلاح أبدا
22/09/2025 01:08:31
22/09/2025 01:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: نجدد تمسكنا بحقنا المشروع في الدفاع عن أرضنا وشعبنا وفقا لأحكام القانون الدولي
Lebanon 24
الخارجية السورية: نجدد تمسكنا بحقنا المشروع في الدفاع عن أرضنا وشعبنا وفقا لأحكام القانون الدولي
22/09/2025 01:08:31
22/09/2025 01:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من "حزب الله" التقى الشيخ حمود: على الحكومة التخلي عن قراراتها
Lebanon 24
وفد من "حزب الله" التقى الشيخ حمود: على الحكومة التخلي عن قراراتها
22/09/2025 01:08:31
22/09/2025 01:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة اللبنانية
حسن فضل الله
اللبنانية
الدولة ال
فضل الله
المقاومة
بنت جبيل
حسن فضل
تابع
قد يعجبك أيضاً
لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أرجأت جلستها
Lebanon 24
لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أرجأت جلستها
16:56 | 2025-09-21
21/09/2025 04:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: مكتبي مفتوح لأبناء العسكريين المتقاعدين
Lebanon 24
عبد المسيح: مكتبي مفتوح لأبناء العسكريين المتقاعدين
16:47 | 2025-09-21
21/09/2025 04:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
260 دراجًا يزيّنون شوارع جزين
Lebanon 24
260 دراجًا يزيّنون شوارع جزين
16:14 | 2025-09-21
21/09/2025 04:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصيات سياسية ورسمية تدين مجزرة بنت جبيل
Lebanon 24
شخصيات سياسية ورسمية تدين مجزرة بنت جبيل
16:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
23:12 | 2025-09-20
20/09/2025 11:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:56 | 2025-09-21
لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أرجأت جلستها
16:47 | 2025-09-21
عبد المسيح: مكتبي مفتوح لأبناء العسكريين المتقاعدين
16:14 | 2025-09-21
260 دراجًا يزيّنون شوارع جزين
16:00 | 2025-09-21
شخصيات سياسية ورسمية تدين مجزرة بنت جبيل
15:44 | 2025-09-21
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:34 | 2025-09-21
منيمنة يدين جريمة بنت جبيل ويطالب الحكومة بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 01:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 01:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 01:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24