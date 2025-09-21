Advertisement

لبنان

فضل الله: الاعتداءات لن تدفع شعبنا إلى التخلي عن أرضه

Lebanon 24
21-09-2025 | 12:13
A-
A+
Doc-P-1419750-638940789420331786.png
Doc-P-1419750-638940789420331786.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر النائب حسن فضل الله أن لجنة مراقبة وقف النار، تحولت إلى شاهد زور على انتهاك العدو الدائم لاتفاق وقف النار.
Advertisement

وقال في تصريح له:" العدو الاسرائيلي "ارتكب العدو الاسرائيلي جريمة موصوفة ضد المدنيين وبينهم أطفال، في بنت جبيل، ليضيف إلى سجله مزيدا من الجرائم التي تقع تحت نظر لجنة مراقبة وقف النار، التي تحولت إلى شاهد زور على انتهاك العدو الدائم لاتفاق وقف النار، وهي اللجنة التي لم تشكل أي ضمانة للبنان، بينما الدولة اللبنانية تقف في أحسن الأحوال عاجزة عن القيام بأي خطوة عملية، ولعل صرخة الجنوبيين المحقة تصل إلى أسماع المسؤولين ليتحركوا من أجل وقف هذه الاستباحة لدمائهم الطاهرة، وقد ثبت لهم مرة أخرى أن اللجوء إلى الحماية الرسمية برعاية دولية لم يوفر لهم الأمن والاستقرار". 

أضاف:" إن كل هذه الاعتداءات وأعمال القتل التي يمارسها العدو لن تدفع شعبنا إلى التخلي عن أرضه وحقوقه، وتزيد أهل الجنوب تمسكا بخيار المقاومة لأنه الخيار الذي حرر الأرض وحمى شعبها".
مواضيع ذات صلة
ويتكوف لفوكس نيوز: الرئيس ترامب قال إن قرار التخلي عن أراض أوكرانية هو قرار أوكراني صرف
lebanon 24
22/09/2025 01:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعد قائد فيلق القدس لشؤون التنسيق الإيراني: سلاح حزب الله والشعب اللبناني هو وسيلة الدفاع عن أرضه والمقاومة لن تكون منزوعة السلاح أبدا
lebanon 24
22/09/2025 01:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: نجدد تمسكنا بحقنا المشروع في الدفاع عن أرضنا وشعبنا وفقا لأحكام القانون الدولي
lebanon 24
22/09/2025 01:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "حزب الله" التقى الشيخ حمود: على الحكومة التخلي عن قراراتها
lebanon 24
22/09/2025 01:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

حسن فضل الله

اللبنانية

الدولة ال

فضل الله

المقاومة

بنت جبيل

حسن فضل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-09-21
16:47 | 2025-09-21
16:14 | 2025-09-21
16:00 | 2025-09-21
15:44 | 2025-09-21
15:34 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24