فضل الله: الاعتداءات لن تدفع شعبنا إلى التخلي عن أرضه

Advertisement

وقال في تصريح له:" العدو الاسرائيلي "ارتكب العدو الاسرائيلي جريمة موصوفة ضد المدنيين وبينهم أطفال، في ، ليضيف إلى سجله مزيدا من الجرائم التي تقع تحت نظر لجنة مراقبة وقف النار، التي تحولت إلى شاهد زور على انتهاك العدو الدائم لاتفاق وقف النار، وهي اللجنة التي لم تشكل أي ضمانة للبنان، بينما تقف في أحسن الأحوال عاجزة عن القيام بأي خطوة عملية، ولعل صرخة الجنوبيين المحقة تصل إلى أسماع المسؤولين ليتحركوا من أجل وقف هذه الاستباحة لدمائهم الطاهرة، وقد ثبت لهم مرة أخرى أن اللجوء إلى الحماية الرسمية برعاية دولية لم يوفر لهم الأمن والاستقرار".أضاف:" إن كل هذه الاعتداءات وأعمال القتل التي يمارسها العدو لن تدفع شعبنا إلى التخلي عن أرضه وحقوقه، وتزيد أهل الجنوب تمسكا بخيار لأنه الخيار الذي حرر الأرض وحمى شعبها".