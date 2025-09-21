Advertisement

لبنان

الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة بنت جبيل

Lebanon 24
21-09-2025 | 12:18
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين لبنانيين، بمن فيهم أطفال، في مدينة بنت جبيل- جنوب لبنان.
واعتبرت "الخارجية"، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، هذه الجريمة "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واعتداء على سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتهديدا لوحدة وسلامة شعبها وأراضيها" .

وتقدمت "بتعازيها الحارة إلى لبنان الشقيق، رئيسا وحكومة وشعبا، وإلى أسر وذوي الضحايا"، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
