الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة بنت جبيل

واعتبرت "الخارجية"، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، هذه الجريمة "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واعتداء على سيادة الجمهورية الشقيقة، وتهديدا لوحدة وسلامة شعبها وأراضيها" .وتقدمت "بتعازيها الحارة إلى الشقيق، رئيسا وحكومة وشعبا، وإلى أسر وذوي الضحايا"، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.