كرامي تفتتح المبنى الجديد لثانوية عين الزيت في عكار

خلال الاحتفال، شدد النائب على أهمية التعليم والصحة في نهضة المجتمع، معتبرًا افتتاح المدرسة خطوة مضيئة في منطقة تعاني التهميش، موجّهًا الشكر للوزيرة كرامي ولنائب المنطقة على دعمهما للمشاريع التربوية.من جهتها، أكدت كرامي أن إعادة افتتاح المدرسة تمثل خطوة لإحياء التعليم الرسمي وتعزيز الثقة به، مشيرة إلى أن المدرسة الرسمية هي بيت المجتمع ومكان زرع القيم والمعرفة، ومشددة على دورها في تمكين الفتيات والفتيان على حد سواء. كما أعلنت عن رؤية الوزارة القائمة على تحسين الأبنية المدرسية، دعم المعلمين، تحديث المناهج، وتعزيز الشراكة مع .واختتمت كرامي كلمتها بالشكر لكل من ساهم في إنجاح المشروع، مؤكدة أن التعليم سيبقى عنوان عزّة الأهالي، ثم قصت شريط الافتتاح وجالت في أرجاء المبنى الجديد.