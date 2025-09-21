Advertisement

لبنان

كرامي تفتتح المبنى الجديد لثانوية عين الزيت في عكار

Lebanon 24
21-09-2025 | 12:24
افتتحت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي المبنى الجديد لثانوية بلدة عين الزيت في عكار، ضمن جولتها على مناطق ساحل ووسط وجرود المحافظة، وسط احتفال أقامته البلدية وفعاليات البلدة بحضور نواب ومسؤولين تربويين ودينيين وأهالي.
خلال الاحتفال، شدد النائب أحمد رستم على أهمية التعليم والصحة في نهضة المجتمع، معتبرًا افتتاح المدرسة خطوة مضيئة في منطقة تعاني التهميش، موجّهًا الشكر للوزيرة كرامي ولنائب المنطقة وليد البعريني على دعمهما للمشاريع التربوية.

من جهتها، أكدت الوزيرة كرامي أن إعادة افتتاح المدرسة تمثل خطوة لإحياء التعليم الرسمي وتعزيز الثقة به، مشيرة إلى أن المدرسة الرسمية هي بيت المجتمع ومكان زرع القيم والمعرفة، ومشددة على دورها في تمكين الفتيات والفتيان على حد سواء. كما أعلنت عن رؤية الوزارة القائمة على تحسين الأبنية المدرسية، دعم المعلمين، تحديث المناهج، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي.

واختتمت كرامي كلمتها بالشكر لكل من ساهم في إنجاح المشروع، مؤكدة أن التعليم سيبقى عنوان عزّة الأهالي، ثم قصت شريط الافتتاح وجالت في أرجاء المبنى الجديد.
لبنان

أفراح ومناسبات

المجتمع المحلي

