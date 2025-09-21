Advertisement

لبنان

تفكيك مخيم غير قانوني للنازحين السوريين في منطقة غزة

Lebanon 24
21-09-2025 | 12:19
A-
A+
Doc-P-1419753-638940795674898130.jpg
Doc-P-1419753-638940795674898130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه وفي إطار متابعتها للإجراءات القانونية الهادفة إلى إزالة التعديات عن الأملاك العمومية النهرية، وعملاً بالإنذارات الخطية التي سبق أن وجّهتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخلاء 34 مخيمًا غير قانوني للنازحين السوريين المقامة على ضفاف نهر الليطاني، باشرت الجهات القائمة على مخيم رقم 004 في منطقة غزة (المدعو محمد دياب) تنفيذ أعمال تفكيك المخيم، تمهيدًا للإخلاء الكامل.
Advertisement

ويضم المخيم المشار إليه نحو خمسين خيمة، ويتولّى إدارته المدعو محمد دياب، وقد جاء البدء بالتفكيك استجابة للإنذار الموجه من المصلحة وذلك تفاديًا للملاحقة القانونية والإزالة الجبرية.

وتُعتبر هذه الخطوة ثمرة مباشرة للإجراءات الصارمة التي اتخذتها المصلحة بهدف وقف التعديات على الأملاك العمومية النهرية، وصون الموارد المائية من مصادر التلوث الناتجة عن تصريف الصرف الصحي والمياه المبتذلة والنفايات الصلبة في مجرى النهر.

وإذ تُجدّد المصلحة دعوتها إلى جميع الجهات المعنية، لا سيما وزارة الداخلية والبلديات، المحافظين، والقوى الأمنية، لتأمين المؤازرة في استكمال تنفيذ قرارات الإخلاء في باقي المخيمات المخالفة، فإنها تؤكد أن تجاوب بعض القائمين على هذه المخيمات يشكّل خطوة إيجابية يجب أن تُستكمل ضمن الأطر القانونية والإنسانية.

كما تُذكّر المصلحة بأن أي تمنّع عن الإخلاء بعد انقضاء المهلة المحددة يُعدّ مخالفة صريحة للقانون، ويُعرّض مرتكبيه للملاحقة القانونية، وتنفيذ الإزالة الجبرية على نفقتهم الخاصة، بما في ذلك كلفة الإخلاء وإزالة النفايات.

وتؤكد المصلحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية لحماية الموارد المائية وصون البيئة ووقف مصادر التلوث التي تهدد السلامة العامة والصحة المجتمعية في حوض نهر الليطاني.
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في منطقة حارم بريف محافظة إدلب
lebanon 24
22/09/2025 01:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن أعادت أميركياً قاصراً من مخيّم للنازحين في شمال شرق سوريا إلى عائلته
lebanon 24
22/09/2025 01:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
90% من النازحين السوريين في عرسال عادوا إلى سوريا والمخيّمات في البلدة باتت خالية علماً أنّ عرسال كانت تضم سابقاً نحو 140 ألف نازح سوري (mtv)
lebanon 24
22/09/2025 01:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أنباء عن تفكيك مخيم تدريبي في عاليه.. توضيحٌ من "الجماعة"
lebanon 24
22/09/2025 01:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

وزارة الداخلية

نهر الليطاني

منطقة غزة

محمد دياب

الليطاني

محمد د

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-09-21
16:47 | 2025-09-21
16:14 | 2025-09-21
16:00 | 2025-09-21
15:44 | 2025-09-21
15:34 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24