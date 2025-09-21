Advertisement

لبنان

المدرسة الانجيلية تنعى طلابها الشهداء وتقفل ابوابها غداً حداداً

Lebanon 24
21-09-2025 | 12:26
نعت المدرسة الإنجيلية اللبنانية – صور شهداءها الاطفال في مجزرة بنت جبيل وقالت في بيان : "حدادًا على المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني الغاشم في بنت جبيل الذي لا يميز بين حياة بريئة وأطماع ظالمة ، والتي طالت تلاميذنا ووالدهم الشهيد شادي شرارة. 
هذا العدو الذي طالما استباح الارض والانسان ها هو يستبيح من جديد  اطفال بعمر الورود

تقفل المدرسة الإنجيلية اللبنانية – صور أبوابها يوم الاثنين ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ حدادًا على أرواح الشهداء الأبرياء الذين ارتقوا إلى سماء المجد.

نرفع صلواتنا لشفاء الجرحى. 
ونودّع بقلوب حزينة أحبّاءنا الذين رحلوا تاركين فينا جرحًا عميقًا.

وكم هو موجِع أن نخسر في لحظةٍ واحدةٍ فلذات القلوب وزهور العمر.
هذا هو نصيب المواطن الجنوبي أن يستشهد واقفًا، متحدّيًا، صامدًا في وجه الظلم.
الرحمة والمجد والخلود للشهداء الأبرار".
 
