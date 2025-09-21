المدرسة الانجيلية تنعى طلابها الشهداء وتقفل ابوابها غداً حداداً

Advertisement

نعت المدرسة الإنجيلية – صور شهداءها الاطفال في مجزرة وقالت في بيان : "حدادًا على المجزرة التي ارتكبها العدو الغاشم في بنت الذي لا يميز بين حياة بريئة وأطماع ظالمة ، والتي طالت تلاميذنا ووالدهم الشهيد شادي شرارة.هذا العدو الذي طالما استباح الارض والانسان ها هو يستبيح من جديد اطفال بعمر الورودتقفل المدرسة الإنجيلية اللبنانية – صور أبوابها يوم الاثنين ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ حدادًا على أرواح الأبرياء الذين ارتقوا إلى سماء المجد.نرفع صلواتنا لشفاء الجرحى.ونودّع بقلوب حزينة أحبّاءنا الذين رحلوا تاركين فينا جرحًا عميقًا.وكم هو موجِع أن نخسر في لحظةٍ واحدةٍ فلذات القلوب وزهور العمر.هذا هو نصيب المواطن الجنوبي أن يستشهد واقفًا، متحدّيًا، صامدًا في وجه الظلم.والمجد والخلود للشهداء الأبرار".