لبنان

بعد المجزرة الاسرائيلية.. هذا ما قالته بلدية بنت جبيل

Lebanon 24
21-09-2025 | 12:31
دانت بلدية بنت جبيل بأشد العبارات المجزرة الوحشية التي ارتكبها الة القتل الصهيونية عصر اليوم بحق عائلة من أبناء المدينة .
إن هذه الجريمة النكراء ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل العدوان الذي يمارسه العدو بحق شعبنا، وهي وصمة عار على جبين كل من يصمت امام تجاوزات هذا العدو الذي لا يعرف معنى الانسانية.
 إننا في بلدية بنت جبيل، نضع هذه الجريمة برسم الدولة اللبنانية التي نطالبها بموقف واضح لا يحتمل التأويل، دفاعًا عن كرامة الوطن ودماء أبنائه.

كما نطالب المجتمع الدولي، أن يتحرك فورًا وبشكل عملي، فبيانات الإدانة لم تعد تجدي نفعًا، والسكوت عن هذه الجرائم هو تواطؤ مرفوض أخلاقيًا وإنسانيًا.

دماء أطفال بنت جبيل لن تذهب هدرًا، وستبقى لعنة تطارد هذا العدو المتغطرس، وشاهدًا على صمت العالم الذي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
