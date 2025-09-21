بعد المجزرة الاسرائيلية.. هذا ما قالته بلدية بنت جبيل

Advertisement

دانت بلدية بأشد العبارات المجزرة الوحشية التي ارتكبها الة القتل عصر اليوم بحق عائلة من أبناء المدينة .إن هذه الجريمة النكراء ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل العدوان الذي يمارسه العدو بحق شعبنا، وهي وصمة عار على جبين كل من يصمت امام تجاوزات هذا العدو الذي لا يعرف معنى الانسانية.إننا في بلدية بنت ، نضع هذه الجريمة برسم التي نطالبها بموقف واضح لا يحتمل التأويل، دفاعًا عن كرامة الوطن ودماء أبنائه.كما نطالب ، أن يتحرك فورًا وبشكل عملي، فبيانات الإدانة لم تعد تجدي نفعًا، والسكوت عن هذه الجرائم هو تواطؤ مرفوض أخلاقيًا وإنسانيًا.دماء أطفال بنت جبيل لن تذهب هدرًا، وستبقى لعنة تطارد هذا العدو المتغطرس، وشاهدًا على صمت العالم الذي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.