لبنان

لمناسبة يوم الاستقلال الارمني.. رسالة من البطريرك روفائيل

Lebanon 24
21-09-2025 | 12:52
صدر عن بطريركية الأرمن الكاثوليك البيان التالي: البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك، يتوجّه إلى الشعب الأرمني في الوطن الأم وفي بلدان الانتشار بهذه الرسالة بمناسبة يوم الاستقلال الأرمني.
في هذا اليوم التاريخي، لا نستذكر مجرّد حدث مضى، بل نستحضر صرخة شعب دفع أثمانًا باهظة من دمائه وتاريخه وكرامته كي يكتب فجر الحرية في 21 أيلول 1991. لم يكن الاستقلال الأرمني منحةً أو تنازلًا، بل كان ثمرة نضال طويل، وتضحيات أجيال، وصمودٍ في وجه المعاناة السياسية والضغوط التي أرادت محو وجودنا.
إنّ استقلال أرمينيا هو إعلان بقاء في وجه الإبادة، وصوت حقّ في مواجهة محاولات الطمس، وعهدُ رجاء يربط الماضي بالحاضر والمستقبل. واليوم، أمام التحديات المصيرية التي يعيشها وطننا، نؤكّد أن الحرية والسيادة ليستا شعارات، بل مسؤولية يومية ورسالة نضال تتطلّب وحدةً أقوى، وإيمانًا أعمق، وموقفًا سياسيًا لا يساوم على كرامة أمتنا.
فلنرفع أعلامنا اليوم لا كرمز احتفالي فحسب، بل كراية وجود وصمود، ولنجعل من ذكرى الاستقلال عهدًا متجدّدًا بأن أرمينيا و شعبها ستبقى أقوى من كلّ عاصفة.
 
