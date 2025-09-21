حيدر: مجزرة بنت جبيل جريمة حرب موصوفة

Advertisement

كتب وزير العمل عبر منصة "اكس": "إن هذا الاعتداء الجبان على المدنيين العزّل يُعد جريمة حرب موصوفة وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية. ويأتي في إطار مخطط واضح يستهدف أهالي الجنوب العائدين إلى قراهم بهدف تفريغها وتهجير سكانها، وهو مخطط لن ينجح، لأن إرادة أبناء الجنوب أقوى من آلة الإجرام، وتمسكهم بأرضهم أرسخ من كل محاولات العدوان".أضاف: "ندعو ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية".وتابع: "إن دماء لن تذهب هدراً، وستبقى هذه المجزرة وصمة عار على جبين المحتل، ودافعاً لنا جميعاً للتمسك بحقوقنا الوطنية والدفاع عن شعبنا وأرضنا بكل الوسائل المشروعة. رحم الله الشهداء الأبرياء، والصبر والسلوان لعائلاتهم المفجوعة".