لبنان

الحجار عن المجزرة بنت جبيل: انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية

Lebanon 24
21-09-2025 | 13:11
دان وزير الداخلية أحمد الحجار مجزرة في بنت جبيل، وكتب عبر منصة "أكس": "ندين بأشد العبارات المجزرة المروّعة التي أودت بحياة خمسة شهداء، من بينهم أطفال، في بنت جبيل. إن هذا الاعتداء يمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية كافة. الرحمة للشهداء والعزاء لعائلاتهم". 
