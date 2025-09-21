عبد المسيح: لتحرك فوري لوقف نزيف الدم وحماية المدنيين

كتب النائب عبر منصة "اكس": "‏مجزرة جديدة اليوم حصدت أرواح عائلة آل شرارة والأطفال الأبرياء. المجازر تتكرر والعالم يتفرّج، فيما دول تدّعي الحضارة تجتمع في لتقرّر مصير العالم، ومصيرنا مرهون بشخص لا يردعه أحد. ندعو إلى تحرّك فوري وجاد لوقف نزيف وحماية المدنيين الأبرياء".

