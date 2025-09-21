Advertisement

لبنان

عبد المسيح: لتحرك فوري لوقف نزيف الدم وحماية المدنيين

Lebanon 24
21-09-2025 | 13:13
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة "اكس": "‏مجزرة جديدة اليوم حصدت أرواح عائلة آل شرارة والأطفال  الأبرياء. المجازر تتكرر والعالم يتفرّج، فيما دول تدّعي الحضارة تجتمع في نيويورك لتقرّر مصير العالم، ومصيرنا مرهون بشخص لا يردعه أحد. ندعو المجتمع الدولي إلى تحرّك فوري وجاد لوقف نزيف الدم وحماية المدنيين الأبرياء".
أديب عبد المسيح

المجتمع الدولي

عبد المسيح

نيويورك

رنا ❗️

المسيح

الدم

بري

