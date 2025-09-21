Advertisement

لبنان

البستاني: مجزرة جديدة تضاف الى مسلسل جرائم اسرائيل

Lebanon 24
21-09-2025 | 13:27
كتب النائب فريد البستاني عبر منصة "اكس": "مرّة جديدة تروي دماء الأطفال البريئين ارض الجنوب....مجزرة جديدة تضاف الى مسلسل جرائم اسرائيل بحق اللبنانيين أودت بحياة عائلة مسالمة بأكملها. كلمات الإدانة والشجب لم تعد تنفع، يجب وقف هذا المسلسل المرعب الأن. اما آل لهذا الليل الطويل ان ينجلي ؟.
النائب فريد البستاني

فريد البستاني

البستاني

بستاني

الطويل

لبنان

بري

