الموسوي: المقاومة ضرورة وطنية

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ، خلال احتفال تأبيني في حورتعلا، أنّ الدولة التي تتخلى عن حماية الناس تفقد معنى احتكارها للقوة، ما يجعل ضرورة وطنية وشرعية شعبية للدفاع عن الأرض والإنسان.وأشار إلى أنّ المقاومة تواصل إرث الذي بدأ مع المؤسسين وعلى رأسهم ، وأنها تقف إلى جانب الناس في مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية بروح الوحدة والتضامن.كما شدّد على أنّ يعيش ضغوطاً خانقة، وأن المقاومة هي الخيار الأصدق إلى جانب شعبها، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ التهديدات الأخيرة تعكس مشروع " الكبرى" الذي يستهدف هوية المنطقة وكرامتها.