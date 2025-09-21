Advertisement

لبنان

الموسوي: المقاومة ضرورة وطنية

Lebanon 24
21-09-2025 | 14:02
A-
A+
Doc-P-1419790-638940855059928216.png
Doc-P-1419790-638940855059928216.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، خلال احتفال تأبيني في حورتعلا، أنّ الدولة التي تتخلى عن حماية الناس تفقد معنى احتكارها للقوة، ما يجعل المقاومة ضرورة وطنية وشرعية شعبية للدفاع عن الأرض والإنسان.
Advertisement

وأشار الموسوي إلى أنّ المقاومة تواصل إرث الشهداء الذي بدأ مع القادة المؤسسين وعلى رأسهم السيد عباس الموسوي، وأنها تقف إلى جانب الناس في مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية بروح الوحدة والتضامن.

كما شدّد على أنّ لبنان يعيش ضغوطاً خانقة، وأن المقاومة هي الخيار الأصدق إلى جانب شعبها، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ التهديدات الصهيونية الأخيرة تعكس مشروع "إسرائيل الكبرى" الذي يستهدف هوية المنطقة وكرامتها.
مواضيع ذات صلة
الحاج حسن: التمسك بخيار المقاومة ضرورة وطنية
lebanon 24
22/09/2025 01:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الموسوي: المقاومة ضمنت حماية الوطن في مواجهة أطماع إسرائيل
lebanon 24
22/09/2025 01:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الموسوي: المؤامرات لا تُواجه إلا بثبات المقاومة وسلاحها
lebanon 24
22/09/2025 01:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: المقاومة اليوم هي الأكثر ضرورة
lebanon 24
22/09/2025 01:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24

السيد عباس الموسوي

إبراهيم الموسوي

السيد عباس

الصهيونية

الصهيوني

إسرائيل

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-09-21
16:47 | 2025-09-21
16:14 | 2025-09-21
16:00 | 2025-09-21
15:44 | 2025-09-21
15:34 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24