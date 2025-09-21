Advertisement

لبنان

بعد اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية.. هكذا علق جنبلاط

Lebanon 24
21-09-2025 | 14:18
A-
A+
Doc-P-1419800-638940865723117237.jpg
Doc-P-1419800-638940865723117237.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اشار النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له، الى انه بعد مئة وثمانية أعوام من جريمة بلفور ضد الشعب الفلسطيني، يُعد اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية مجرد نفاق تاريخي محض.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجامعة العربية: اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية يصحح خطأ تاريخيا
lebanon 24
22/09/2025 01:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مسؤول بحزب العمال البريطاني: رئيس الوزراء ومستشاروه يعرقلون اعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية
lebanon 24
22/09/2025 01:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وتنطلق من الحرص على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام
lebanon 24
22/09/2025 01:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية
lebanon 24
22/09/2025 01:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة الفلسطينية

وليد جنبلاط

الفلسطينية

وليد جنبلا

الدولة ال

نائب ال

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-09-21
16:47 | 2025-09-21
16:14 | 2025-09-21
16:00 | 2025-09-21
15:44 | 2025-09-21
15:34 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24