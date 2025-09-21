Advertisement

لبنان

اشكال في عكار.. تلاسن وتضارب وسقوط جريح

Lebanon 24
21-09-2025 | 14:36
وقع إشكال في بلدة القرنة - عكار بين عدد من شبان من آل "ز" وآخرين من بلدة فنيدق من العائلة نفسها، حيث بدأ بتلاسن كلامي وتطور إلى تضارب بالأيدي، ما أدى إلى تحطيم سيارة وسقوط جريح وُصفت حالته بالمستقرة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وسارع أهالي المنطقة إلى التدخل وتطويق الإشكال وفضّه قبل تفاقم الأمور، فيما أفادت بعض المصادر أنّ الحادثة تعود إلى خلافات سابقة بين الطرفين.
 
16:56 | 2025-09-21
16:47 | 2025-09-21
16:14 | 2025-09-21
16:00 | 2025-09-21
15:44 | 2025-09-21
15:34 | 2025-09-21
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24