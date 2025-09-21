Advertisement

لبنان

على اوتوستراد البترون.. حادث صدم يودي بحياة عنصر في الجيش

Lebanon 24
21-09-2025 | 14:44
A-
A+
Doc-P-1419804-638940881396483104.jpg
Doc-P-1419804-638940881396483104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي الرقيب الأول في الجيش خالد رضوان الأشقر مساء اليوم إثر حادث صدم أثناء اجتيازه أوتوستراد البترون، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
الفقيد، وهو أب لأربعة أولاد، ينحدر من بلدة عين الذهبعكار.
مواضيع ذات صلة
بالصور.. حادث مروّع على أوتوستراد البترون!
lebanon 24
22/09/2025 01:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
lebanon 24
22/09/2025 01:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق يودي بحياة شخصية رياضية.. من هو؟
lebanon 24
22/09/2025 01:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24
التجويع في غزة يودي بحياة 251 شخصًا بينهم 108 أطفال
lebanon 24
22/09/2025 01:10:56 Lebanon 24 Lebanon 24

خالد رضوان

عين الذهب

لبنان 24

البترون

لبنان

رضوان

الذهب

الفقي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-09-21
16:47 | 2025-09-21
16:14 | 2025-09-21
16:00 | 2025-09-21
15:44 | 2025-09-21
15:34 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24