بعد مجزرة بنت جبيل.. دعوة لإقفال المدارس غدًا

استنكرت "رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي" وشجبت بشدّة "الاعتداء الغاشم على الطفولة البريئة وعلى التربية وعلى كل أبناء الجنوب والوطن وترى في هذه الجريمة النكراء التي حصلت في والتي قضت على العائلة بكاملها ما هي إلا صنع أداة الغدر والضعف التي يلبسها الكيان المؤقت والذي سيزول حتمًا من الوجود".ودعت الحكومة في بيان إلى "اتّخاذ الموقف الوطني الجامع، وإعلان الاقفال العام في كلّ المؤسّسات والثانويات والمدارس والمعاهد والحداد الوطني، ليكون صفعة قوية في وجه الظلم والغدر والاستكبار والغطرسة التي لم ولن تميّز بين أبناء الوطن الواحد".