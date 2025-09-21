Advertisement

لبنان

بعد مجزرة بنت جبيل.. دعوة لإقفال المدارس غدًا

Lebanon 24
21-09-2025 | 14:54
A-
A+
Doc-P-1419807-638940886975435011.png
Doc-P-1419807-638940886975435011.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استنكرت "رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي" وشجبت بشدّة "الاعتداء الصهيوني الغاشم على الطفولة البريئة وعلى التربية وعلى كل أبناء الجنوب والوطن لبنان وترى في هذه الجريمة النكراء التي حصلت في بنت جبيل والتي قضت على العائلة بكاملها ما هي إلا صنع أداة الغدر والضعف التي يلبسها الكيان المؤقت والذي سيزول حتمًا من الوجود".
Advertisement

ودعت الحكومة في بيان إلى "اتّخاذ الموقف الوطني الجامع، وإعلان الاقفال العام في كلّ المؤسّسات والثانويات والمدارس والمعاهد والحداد الوطني، ليكون صفعة قوية في وجه الظلم والغدر والاستكبار والغطرسة الصهيونية التي لم ولن تميّز بين أبناء الوطن الواحد".
مواضيع ذات صلة
شخصيات سياسية ورسمية تدين مجزرة بنت جبيل
lebanon 24
22/09/2025 01:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر: مجزرة بنت جبيل جريمة حرب موصوفة
lebanon 24
22/09/2025 01:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة بنت جبيل
lebanon 24
22/09/2025 01:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عون عن مجزرة بنت جبيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا
lebanon 24
22/09/2025 01:11:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الصهيونية

بنت جبيل

الصهيوني

صهيوني

لبنان

صهيون

جامع

جبيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-09-21
16:47 | 2025-09-21
16:14 | 2025-09-21
16:00 | 2025-09-21
15:44 | 2025-09-21
15:34 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24