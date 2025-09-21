Advertisement

لبنان

مطالبا بإنزال أشد العقوبات.. المر دان جريمة الرابية

Lebanon 24
21-09-2025 | 15:29
دان النائب ميشال المر بشدة "الجريمة المروّعة التي وقعت في منطقة الرابية صباح امس ، والتي أودت بحياة أحد المواطنين بعمل إجرامي بشع يرفضه الضمير والوجدان قبل القانون".
وفي هذا السياق، "أصدر مكتب النائب  المر بيانا شديد اللهجة اكد فيه على ما يلي :

1- إن النائب ميشال المر يدين بشدة هذا العمل الإجرامي الجبان ويعتبره اعتداءً خطيراً على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

2- يستغرب النائب المر زج اسمه بهذا العمل الشنيع مؤكدا انه لا يعرف الجاني لا من قريب ولا بعيد ، وأنه ليس ممن يغطي أي جريمة من أي نوع، وتحت أي ظرف أو ذريعة، وأن الامن وسلامة المواطنين هما خط احمر ، وان القانون هو فوق الجميع والمرجع الوحيد للفصل في هذه القضايا.

3- يطالب النائب المر الأجهزة الأمنية والقضائية بمواصلة جهودهم الحثيثة بقوة لتوقيف مرتكب الجريمة فورا وإحالته إلى القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات بحقه ،وملاحقة وكشف اي متورط بهذه الجريمة النكراء بأي شكل من الأشكال ، منعاً لتكرار مثل هذه الجرائم.

4- يطالب النائب المر القضاء بملاحقة كل من يفتري عليه زوراً وبهتاناً عبر الزج باسمه بادعاءات كاذبة عن تغطيته للقاتل، مؤكداً أن هذه الادعاءات لن تثنيه عن مواصلة الدفاع عن حق الناس في الأمن والعدالة".
النائب ميشال المر

الأجهزة الأمنية

مكتب النائب

ميشال المر

القضاء ا

نائب ال

