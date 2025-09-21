مطالبا بإنزال أشد العقوبات.. المر دان جريمة الرابية

Advertisement

دان بشدة "الجريمة المروّعة التي وقعت في منطقة صباح امس ، والتي أودت بحياة أحد المواطنين بعمل إجرامي بشع يرفضه الضمير والوجدان قبل القانون".وفي هذا السياق، "أصدر مكتب النائب المر بيانا شديد اللهجة اكد فيه على ما يلي :1- إن النائب يدين بشدة هذا العمل الإجرامي الجبان ويعتبره اعتداءً خطيراً على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.2- يستغرب النائب المر زج اسمه بهذا العمل الشنيع مؤكدا انه لا يعرف الجاني لا من قريب ولا بعيد ، وأنه ليس ممن يغطي أي جريمة من أي نوع، وتحت أي ظرف أو ذريعة، وأن الامن وسلامة المواطنين هما خط احمر ، وان القانون هو فوق الجميع والمرجع الوحيد للفصل في هذه .3- يطالب النائب المر والقضائية بمواصلة جهودهم الحثيثة بقوة لتوقيف مرتكب الجريمة فورا وإحالته إلى المختص وإنزال أشد بحقه ،وملاحقة وكشف اي متورط بهذه الجريمة النكراء بأي شكل من الأشكال ، منعاً لتكرار مثل هذه الجرائم.4- يطالب النائب المر القضاء بملاحقة كل من يفتري عليه زوراً وبهتاناً عبر الزج باسمه بادعاءات كاذبة عن تغطيته للقاتل، مؤكداً أن هذه الادعاءات لن تثنيه عن مواصلة الدفاع عن حق الناس في الأمن والعدالة".