Advertisement

لبنان

منيمنة يدين جريمة بنت جبيل ويطالب الحكومة بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن

Lebanon 24
21-09-2025 | 15:34
A-
A+
Doc-P-1419822-638940909550271871.png
Doc-P-1419822-638940909550271871.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب إبراهيم منيمنة عبر منصة "اكس": "جريمة بنت جبيل التي استهدف فيها الاجرام الإسرائيلي عائلة لبنانية بينهم ثلاثة أطفال هي تجاوز لكل الحدود.
Advertisement
اليوم نحن اللبنانيون مدعوون بكافة أطيافنا السياسية الى الوحدة في مواجهة هذا التصعيد الخطير ومطالبة الحكومة بأخذ اقصى التدابير الممكنة مع الدول الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار وابلاغهم غضب الشعب اللبناني كافة ازاء هذه الجريمة النكراء وتحميلهم مسؤولية تقصيرهم في لجم الهمجية الاسرائيلية المتفلتة.

كما ونطالب الحكومة عبر وزارة الخارحية بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الامن.

لتكن دماء شهدائنا سببا لوحدتنا في مواجهة هذا الاجرام المتمادي".
مواضيع ذات صلة
حيدر: مجزرة بنت جبيل جريمة حرب موصوفة
lebanon 24
22/09/2025 01:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
شخصيات سياسية ورسمية تدين مجزرة بنت جبيل
lebanon 24
22/09/2025 01:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة بنت جبيل
lebanon 24
22/09/2025 01:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يدين مجزرة بنت جبيل: دماء اللبنانيين الذي يحملون الجنسية الأميركية برسم "من كان مجتمعاً في الناقورة"
lebanon 24
22/09/2025 01:11:36 Lebanon 24 Lebanon 24

إبراهيم منيمنة

مجلس الأمن

الإسرائيلي

عبر وزارة

بنت جبيل

إسرائيل

الراعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-09-21
16:47 | 2025-09-21
16:14 | 2025-09-21
16:00 | 2025-09-21
15:44 | 2025-09-21
15:29 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24