منيمنة يدين جريمة بنت جبيل ويطالب الحكومة بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن

كتب النائب عبر منصة "اكس": "جريمة التي استهدف فيها الاجرام عائلة لبنانية بينهم ثلاثة أطفال هي تجاوز لكل الحدود.اليوم نحن اللبنانيون مدعوون بكافة أطيافنا السياسية الى الوحدة في مواجهة هذا التصعيد الخطير ومطالبة الحكومة بأخذ اقصى التدابير الممكنة مع الدول الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار وابلاغهم غضب الشعب اللبناني كافة ازاء هذه الجريمة النكراء وتحميلهم مسؤولية تقصيرهم في لجم الهمجية الاسرائيلية المتفلتة.كما ونطالب الحكومة الخارحية بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الامن.لتكن دماء شهدائنا سببا لوحدتنا في مواجهة هذا الاجرام المتمادي".