هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح

استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اشد الاستكنار المجزرة البشعة التي ارتكبتها الة القتل بحق اطفال ابرياء و عائلتهم والتي ان دلت على شيء فانما تجسد اصرار العدو على الضرب بالحائط كل القوانين و المواثيق الدولية.ودعت المدارس و المعاهد و الثانويات في القطاعيين الرسمي والخاص الى الوقوف في بداية اليوم الدراسي نهار الاثنين الواقع فيه٢٢/٩ اجلالا لروح ورفضا لسياسة قتل الاطفال.وأكّدت وزيرة التربية والتعليم العالي ان ردنا على هذا الاعتداء سيكون بمزيد من الصمود في ارضنا ومدارسنا و معاهدنا و التكاتف من اجل حماية حق الاطفال في و تعليم لائق يقضي على الجهل الذي تحاول هذه الاعتداءات دفعنا اليه.