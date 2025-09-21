Advertisement

لبنان

هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح

Lebanon 24
21-09-2025 | 15:44
استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اشد الاستكنار المجزرة  البشعة التي ارتكبتها الة القتل الصهيونية بحق اطفال ابرياء و عائلتهم  والتي ان دلت على شيء فانما تجسد اصرار العدو الصهيوني على الضرب بالحائط  كل القوانين و المواثيق الدولية.
ودعت المدارس و المعاهد و الثانويات في القطاعيين الرسمي والخاص الى الوقوف دقيقة صمت في بداية اليوم الدراسي نهار الاثنين الواقع فيه٢٢/٩ اجلالا لروح الشهداء ورفضا لسياسة قتل الاطفال.

وأكّدت وزيرة التربية والتعليم العالي ان ردنا على هذا الاعتداء سيكون بمزيد من الصمود في ارضنا ومدارسنا و معاهدنا و التكاتف من اجل حماية حق الاطفال في حياة كريمة و تعليم لائق يقضي على الجهل الذي تحاول هذه الاعتداءات دفعنا اليه.
